Trump vil ha aksjer: – Finnes ikke gratis penger

Etter å ha gått inn på eiersiden i Intel, vil president Donald Trump nå sikre seg en del av et massivt litiumprosjekt i Nevada, skriver Reuters.

Trump-administrasjonen forhandler nå om en eierandel på opptil 10 prosent i Lithium Americas, selskapet som bygger Thacker Pass – et prosjekt som skal bli den største litiumgruven i den vestlige hemisfæren.

Nyheten utløste et kraftig kursløft for Lithium Americas. Aksjen steg 78 prosent på New York-børsen tirsdag.



Lån blir til eierskap

Bakgrunnen for forhandlingene er en statlig lånepakke på 2,26 milliarder dollar fra energidepartementets låneprogram. Lånet ble godkjent under Trump, men først utbetalt under Biden-administrasjonen i fjor.

Med fallende litiumpriser drevet av kinesisk overproduksjon, vil Trump nå reforhandle betingelsene. Administrasjonen har svart på Lithium Americas’ ønske om utsatt tilbakebetaling med et krav om direkte eierskap – ikke bare rollen som långiver.

– President Trump støtter prosjektet. Han ønsker at det skal lykkes, men også at skattebetalerne får en rettferdig del av verdiene. Det finnes ikke gratis penger, sa en talsmann for Det hvite hus til Reuters.

Elbil-boost

Over 600 entreprenører er allerede i arbeid på byggeplassen, og når gruvedriften starter i 2028, skal første fase levere 40.000 tonn litiumkarbonat i året. Det tilsvarer batterier til om lag 800.000 elbiler. Til sammenligning produserer USA i dag under 5.000 tonn litium årlig.

Prosjektet er blitt et symbol på USAs forsøk på å bygge en uavhengig verdikjede for batterimetaller og redusere avhengigheten av Kina, som i dag raffinerer mer enn tre fjerdedeler av verdens litium.

General Motors gikk inn i prosjektet i fjor med 625 millioner dollar og eier nå 38 prosent. Avtalen gir bilgiganten rett til å kjøpe hele produksjonen fra første fase i 20 år, samt en andel fra fase to. Ifølge Reuters ønsker Trump-administrasjonen å sikre at GM faktisk forplikter seg til å ta imot metallet – et grep som kan styrke prosjektets finansielle stabilitet.