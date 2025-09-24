Italia: Vil fryse pensjonsalderen på 67 år

Statsminister Giorgia Melonis regjering vurderer å fryse Italias pensjonsalder på 67 år, melder Financial Times onsdag.

Italias pensjonslov knytter pensjonsalderen til økende estimert levealder i befolkningen, og krever at alderen vurderes annenhver år, med automatiske oppjusteringer hvis levealderen har økt.

De italienske fagforeningene støtter forslaget og ønsker en større reform, men økonomer og eksperter mener det kan svekke den allerede pressede italienske økonomien på sikt.

Rask befolkningsnedgang

Forslaget kommer samtidig som at land som Frankrike og Tyskland oppfordrer egne borgere til å arbeide lenger på grunn den aldrende befolkningen. Selv om Italias lovfestede pensjonsalder er høyere enn mange andres, har landet en av de raskeste befolkningsnedgangene i Europa.

«Hvis du har pensjonsalderen på 67, er det et stort problem», sa statssekretær i arbeidsdepartementet Claudio Durigon, tidligere fabrikkarbeider og fagforeningsleder, ifølge Financial Times. Han tilhører ytre høyre-partiet Lega, som er en del av Melonis regjeringskoalisjon. Partiet har lenge kritisert loven om automatiske økninger av pensjonsalderen.

Pensjonsalderen steg sist i 2019, da den økte med fem måneder til 67 år. Fra 1. januar 2027 skal den stige med tre måneder.

Vil øke gjeldsgraden

Italias uavhengige budsjettkontor anslår ifølge avisen at dersom pensjonsalderen blir fryst på 67 år vil pensjonskostnadene øke med 0,4 prosent av BNP mellom nå og 2040.

De anslår også at Italias gjeldsgrad vil stige til 139 prosent innen 2031, sju prosentpoeng høyere enn dagens prognoser for samme tidspunkt.

Økonomer har fremmet bekymringer for at en fastsatt pensjonsalder vil øke frykten blant investorer.