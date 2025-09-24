Kutter eiendomsskatt og månedskort

– Oslo har flere milliarder kroner mindre å rutte med enn for få år siden, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Publisert 24. sep. | Oppdatert 24. sep.
I budsjettet for 2026 foreslår byrådet å redusere eiendomsskatten på bolig. Her et oversiktsbilde over Holmenkollen og Holmenkollen Park hotell i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB Lise Åserud / NTB
Byrådet la onsdag fram sitt budsjettforslag. I forslaget får bydelene nesten 500 millioner kroner mindre. Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) sier byrådet tar grep for å få ned utgiftene i kommunen.

– Vi tar ansvar for å få orden i økonomien og gjør reelle prioriteringer for å skape handlingsrom til å gjennomføre viktig politikk som satsing på skole, kollektivtrafikk og natur, sier han i en pressemelding.

Senker eiendomskatt og prisen på månedskort

I budsjettet foreslår byrådet å redusere eiendomsskatten på bolig.

– Mange opplever at det er trangere tider. Vi reduserer eiendomsskatten på bolig, slik at flere får beholde mer av egen inntekt. Byrådet skal få orden i økonomien uten å sende regningen til byens boligeiere, sier Lae Solberg.

I budsjettet foreslås det ellers å senke prisen på månedskort i kollektivtransporten med 50 kroner. Til gjengjeld gjeninnføres egenbetaling for deltidsplass i aktivitetsskolen (Aks) på 4 trinn for familier med inntekt over 1,5 millioner kroner.

For det store flertall vil vann- og avløpsgebyret øke på nivå med prisveksten, men for abonnenter med målt forbruk, kan gebyret øke med 23,5 prosent i 2026.

Ap: Mer til de som har mest

Arbeiderpartiet reagerer. Partiets gruppeleder Marthe Scharning Lund viser til at det var fakkeltog i hele byen i fjor på grunn av kutt til bydelene. Hun mener nye kutt vil rasere tilbud til barn, unge og eldre.

– Samtidig som byrådet gir Oslo-folk grove velferdskutt, prioriterer de igjen å kutte eiendomsskatten på byens dyreste boliger med ytterligere 161 millioner kroner. De gir mer til de som allerede har mest, mens vanlige folk betaler regningen gjennom velferdskutt, sier Scharning Lund.

