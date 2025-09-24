Russlands regjering har varslet at merverdiavgiften skal økes fra 20 til 22 prosent. Tiltaket bryter med president Vladimir Putins løfte fra i fjor om ikke å øke skattene før 2030. Finansdepartementet begrunner endringen med behovet for å finansiere de stadig høyere kostnadene til forsvar, sikkerhet og veteranstøtte, skriver Financial Times.

– Kremls prioritet er fortsatt militærutgifter, og det er nå hovedproblemet for alle, ifølge Alexandra Prokopenko ved Carnegie Russia Eurasia Center i Berlin. Prokopenko jobbet i den russiske sentralbanken fra 2017 til 2022.

Hun peker på at staten først brukte reserver og overskudd fra olje og gass, og deretter økte selskapsskattene. Nå vender de seg mot både bedrifter og vanlige borgere.

– Nå skal alle bedrifter og russiske borgere finansiere krigen direkte, fordi det ikke finnes andre skattekilder igjen, ifølge Prokopenko.

Ifølge Interfax ligger årets budsjettunderskudd allerede på 4.200 milliarder rubler, tilsvarende 1,9 prosent av BNP. Prognosen er at underskuddet vil stige til 5.700 milliarder rubler, eller 2,6 prosent av BNP.

Samtidig er offisielle vekstanslag kuttet fra 2,5 prosent til 1 prosent i år, og tallet for 2026 er nedjustert til 1,3 prosent. Putins talsmann Dmitrij Peskov medgir «visse spenninger» i økonomien, men insisterer på at budsjettet er balansert.