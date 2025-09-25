USAs president Donald Trump sjokkerte europeiske ledere tirsdag da han i et innlegg på Truth Social erklærte at Ukraina, med støtte fra EU og Nato, kan gjenerobre hele sitt territorium fra Russland – og «kanskje mer enn det.»

Innlegget kom etter måneder der Trump har presset Ukraina til å inngå en fredsavtale med president Vladimir Putin, og gi opp russisk-okkuperte områder.

– Overlater Ukraina til Europa

Noen har ønsket den amerikanske presidentens nye linje velkommen, men flere offisielle europeiske tjenestepersoner hevder overfor Financial Times at Trump er i ferd med å overlate ansvaret for Ukrainas forsvar til Europa – med forventninger Europa vil slite med å innfri.

Samtidig har Trump inntatt en hardere linje på sanksjoner og oppfordret EU til å stanse russiske oljekjøp, noe Ungarns utenriksminister tidligere denne uken kategorisk avviste som et alternativ. Tidligere denne måneden oppfordret Trump EU til å ilegge Kina og India – de største kjøperne av russisk olje – opptil 100 prosent toll.

– Har vondt for å tro Trump

Denne siste oppfordringen blir ifølge avisen ansett som uaktuell i Brussel.

– Offisielle europeiske tjenestepersoner har vondt for å tro at Trump vil følge opp hvis Europa skulle innføre høye tollsatser mot Kina og India. De tror ikke Trump vil følge opp. Han er ikke pålitelig på det, sier Liana Fix, seniorforsker ved Council on Foreign Relations.

Én europeisk tjenesteperson beskriver overfor Financial Times Trumps plutselige linjeskifte overfor Ukraina som starten på en fase med ansvarsfraskrivelse, og mener USA visste at den nevnte tollen mot Kina og India ville være umulig for EU å akseptere.

– Bygger en exit-mulighet

En annen sier rett ut at «alle ser Trump trekker seg ut.»

– Han bygger seg en exit-mulighet slik at han kan skylde på Europa når og hvis han trenger det, uttaler en europeisk regjeringskilde.

En tysk tjenesteperson karakteriserer overfor avisen den amerikanske presidentens nye Ukraina-retorikk som «spektakulær» og «generelt god», men at Trump «legger listen veldig høyt.»

– Etter ni måneder ved makten vil Trump unngå at denne krigen blir hans krig også, ikke lenger bare Bidens krig, sier Carlo Masala, professor i internasjonale relasjoner ved Bundeswehr-universitetet i München.