Trump vurderer masseoppsigelser

Det hvite hus skrur opp presset i budsjettforhandlingene. I et dramatisk trekk har budsjettkontoret beordret føderale etater til å forberede seg på permanente kutt i arbeidsstyrken dersom staten må stenge ned neste uke.

Tiltaket markerer en betydelig forskjell fra hvordan nedstengninger har blitt håndtert de siste tiårene, da de fleste permitteringer var midlertidige og ansatte ble hentet tilbake da finansieringen ble gjenopprettet.

Hvis det ikke oppnås en tverrpolitisk avtale, vil regjeringen stenge ned klokken 00:01 natt til onsdag 1. oktober. Republikanerne har fremmet en finanseringsløsning som vil holde staten i drift til slutten av november, et forslag demokratene ikke støtter.

I et notat sett av Politco har de føderale etatene fått beskjed om å identifisere programmer, prosjekter og aktiviteter der finansiering vil utløpe 1. oktober, og ingen alternativ finansieringskilde er tilgjengelig.

I tilfeller disse ikke er i samsvar med president Donald Trumps prioriteringer vil arbeidsplasser permanent fjernes.

Senatets minoritetsleder Chuck Schumer kaller notatet et forsøk på skremming fra Trump-administrasjonen.

– Dette er ikke noe nytt og har ingenting med finansieringen av regjeringen å gjøre. Disse unødvendige oppsigelsene vil enten bli omgjort i retten, eller administrasjonen vil ende opp med å ansatte dem tilbake, sier han.