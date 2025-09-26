Trump presser Erdogan

Donald Trump ber Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan redusere landets energiimport fra Russland, skriver Bloomberg. Ifølge Trump avhenger Tyrkias mulighet til å få tilgang til det amerikanske F-35-programmet på nytt av at Ankara støtter USAs strategi i Ukraina.

– Jeg tror Erdogan vil slutte å kjøpe russisk olje. Erdogan kommer til å gjøre det som er riktig, sier Trump etter et møte i Det hvite hus, som han selv kalte «avgjørende».

F-35 og Patriot på bordet

Det er første gang på seks år at Erdogan besøker Det hvite hus, og samtalene ble sett som et forsøk på å reparere de ofte konfliktfylte båndene mellom de to NATO-allierte, ifølge Bloomberg.

Trump åpnet før møtet for å slippe Tyrkia tilbake i F-35-programmet, men stilte ingen garantier. Han signaliserte imidlertid at sanksjonene mot tyrkiske tjenestemenn kan oppheves «nesten umiddelbart» dersom samtalene gir resultater.



Konflikten om kampflyene har pågått i flere år. Tyrkia ble kastet ut av programmet etter kjøp av det russiske S-400-systemet, noe som utløste amerikanske sanksjoner. Ankara nekter å gi opp systemet, men håper på et kompromiss. Før møtet sa Trump at han var villig til å diskutere salg av Patriot-luftforsvarssystemet som et alternativ til S-400.

Tyrkia er avhengig av amerikansk militær og diplomatisk støtte, og selv om verken Trump eller Erdogan meldte om noen store avtaler, la Turkish Airlines inn en storordre på opptil 225 fly fra Boeing etter møtet.

– Liker å være nøytral

Trump mener Erdogan kan få en nøkkelrolle i Ukraina-krigen, siden han er respektert i både Russland og Ukraina, men understreket at press på Russland best oppnås ved å kutte olje- og gassimport, ifølge Bloomberg.

– Jeg tror han kan ha stor innflytelse om han vil. Akkurat nå er han veldig nøytral. Han liker å være nøytral, sier Trump.

– Jeg liker også å være nøytral, men hvis han involverer seg, er det beste han kan gjøre å slutte å kjøpe olje og gass fra Russland.



Russland er Tyrkias største energileverandør, og står i dag for to tredjedeler av landets oljeimport og 41 prosent av gassen, ifølge tall fra myndighetene.

Tyrkia har imidlertid nylig forsøkt å diversifisere gassmiksen og signerte nylig en 20-årsavtale om kjøp av amerikansk LNG. I tillegg begynner landet denne uken å gjenoppta oljeeksporten via havnen i Ceyhan etter to års pause.