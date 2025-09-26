Høyre bekrefter: Solberg blir parlamentarisk leder inntil videre

Det ble vedtatt da Høyres stortingsgruppe fredag formiddag holdt gruppemøtet, bekrefter Høyre i en pressemelding.

– Når partiet i februar skal velge ny leder for første gang på 22 år, er det viktig at stortingsgruppen ikke foregriper den prosessen partiet skal ha. Derfor velger vi å gjøre færrest mulig endringer nå i påvente av landsmøtet, sier valgkomiteens leder Ove Trellevik.

Stortingsgruppen støttet valgkomiteens innstilling. Solberg fortsetter som leder. Trond Helleland blir nestleder, mens Mari Holm Lønseth og Margret Hagerup fortsetter i gruppestyret. Tone Wilhelmsen Trøen og Tage Pettersen er nyvalgte medlemmer. Nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru møter også i gruppestyret.

Solberg varslet etter valget at hun går av som partileder i Høyre ved landsmøtet i februar. Hun har vært Høyres leder siden 2004.

– Når en ny ledelse i partiet er på plass, vil det også bli gjort en full ny gjennomgang av hvordan gruppestyret er sammensatt. Vi velger derfor å gå videre med det gruppestyret vi har hatt, men med supplering av to nye medlemmer som erstatter Jan Tore Sanner og Heidi Nordby Lunde, som har gått ut av Stortinget, sier Trellevik.