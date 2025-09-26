Den nye tollen på opptil 100 prosent ble varslet av USAs president Donald Trump natt til fredag norsk tid.

En tjenesteperson i Det hvite hus opplyser imidlertid til Reuters fredag at de siste tollsatsene ikke gjelder for land som allerede har forhandlet fram handelsavtaler.

For land som EUs medlemsland og Japan, som allerede har handelsavtaler, vil Trump-administrasjonen respektere tolltaket på 15 prosent, sier tjenestepersonen.

Trump varslet natt til fredag toll på en rekke nye varer, herunder 100 prosent toll på importerte legemidler – med mindre legemiddelprodusenten bygger fabrikk i USA.

Store lastebiler som blir produsert i andre deler av verden, får 25 prosent toll, mens kjøkkenskap, utstyr til baderom og lignende produkter får en tollsats på 50 prosent. I tillegg skal det innføres 30 prosent toll på mange sofaer og stoler.

De fleste tollsatsene innføres fra 1. oktober, ifølge Trump.