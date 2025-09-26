FNs sanksjoner mot Iran blir gjeninnført

FNs sikkerhetsråd avviste fredag et russisk og kinesisk forslag om å utsette en gjeninnføring av sanksjonene mot Iran. Dermed blir de innført fra lørdag.

Publisert 26. sep. | Oppdatert 26. sep.
Irans president Masoud Pezeshkian kunne ikke hindre FNs sikkerhetsråd i å gjeninnføre sanksjonene mot landet, her på en pressekonferanse i New York fredag. Foto: Angelina Katsanis / AP / NTB Angelina Katsanis / AP / NTB
NTB
Bare fire av de 15 landene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonsforslaget, mens ni stemte imot og to avsto.

Dermed gjeninnføres alle FNs sanksjoner mot Iran fra lørdag etter at Frankrike, Tyskland og Storbritannia anklaget Iran for å krenke avtalen fra 2015 som hadde som formål å hindre landet i å bygge en atombombe.

Det innebærer blant annet at iranske midler i utlandet fryses, at kjøp og slag av våpen stanses, og at Irans videre utvikling av rakettprogrammet straffes.

Frankrike, Tyskland og Storbritannia forsøkte gjennom forhandlinger i flere uker å få Iran til å respektere betingelsene i 2015-avtalen, men da de ikke lyktes, besluttet de i forrige måned å utløse en 30 dager lang nedtelling til gjeninnføring av sanksjonene.

