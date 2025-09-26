Bare fire av de 15 landene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonsforslaget, mens ni stemte imot og to avsto.

Dermed gjeninnføres alle FNs sanksjoner mot Iran fra lørdag etter at Frankrike, Tyskland og Storbritannia anklaget Iran for å krenke avtalen fra 2015 som hadde som formål å hindre landet i å bygge en atombombe.

Det innebærer blant annet at iranske midler i utlandet fryses, at kjøp og slag av våpen stanses, og at Irans videre utvikling av rakettprogrammet straffes.

Frankrike, Tyskland og Storbritannia forsøkte gjennom forhandlinger i flere uker å få Iran til å respektere betingelsene i 2015-avtalen, men da de ikke lyktes, besluttet de i forrige måned å utløse en 30 dager lang nedtelling til gjeninnføring av sanksjonene.