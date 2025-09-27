Ifølge flere utenlandske medier har demokrater i den amerikanske Kongressen offentliggjort Jeffrey Epsteins daglige kalendere fra mellom 2014 til 2019.

I disse dokumentene kommer det frem at Epstein hadde planer om å møte milliardær og Tesla-sjefen Elon Musk. Det skriver blant annet Reuters og BBC.

Ifølge BBC er det blant annet en kalenderoppføring, datert 6. desember 2014, hvor det står: «Påminnelse: Elon Musk til øya 6. des. (skjer dette fortsatt?)».



Det ser ikke ut til at Tesla-sjefen har svart på henvendelser fra mediene, men på et Twitter/X-innlegg som omtaler dokumentene, skriver han:

«Dette er feil».

Musk har tidligere uttalt at Epstein hadde invitert ham til øya, men at han takket nei, ifølge BBC.

Flere kjente navn

I tillegg til Musk viser dokumentene en oppføring med en planlagt lunsj med internettgründer Peter Thiel i november 2017, samt en planlagt frokost med Trumps tidligere rådgiver, Steve Bannon, den 17. februar 2019, og en lunsj med Microsoft-grunnlegger Bill Gates i desember 2014.

Prins Andrew blir også nevnt i dokumentene i form av en separat passasjerliste som viser at prins Andrew var blant passasjerene på en flyvning fra New Jersey til Florida mai 2000.

Det understrekes at det ikke antydes at personene som nevnes i dokumentene var klar over den kriminelle virksomheten Epstein senere ble arrestert for.

Vil få frigitt flere Epstein-dokumenter

Ifølge BBC har Sara Guerrero, talsperson for Demokratene i komiteen, oppfordret justisminister Pam Bondi til å frigi flere Epstein-relaterte dokumenter.

– Det bør være klart for alle amerikanere at Jeffrey Epstein var venn med noen av verdens mektigste og rikeste menn. Hvert nye dokument gir ny informasjon mens vi arbeider for å oppnå rettferdighet for overlevende og ofre, sa hun.



Videre anklaget Republikanerne i komiteen Demokratene for å «sette politikk foran ofrene» og sa at de snart vil offentliggjøre hele dokumentpakken.