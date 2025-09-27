Få dager unna «shutdown» i USA: Slakter Trumps golfferie

Fristen for å unngå nedstengning av store deler av statsapparatet i USA er bare noen få dager unna. Hvis det ikke oppnås enighet i Kongressen, vil «shutdown» inntreffe 1. oktober.

Likevel er et varslet møte mellom president Donald Trump og demokratenes ledere blitt avlyst, til tross for at de neste dagene vil være avgjørende for forhandlingene.

Det får den demokratiske lederen i representantenes hus, Hakeem Jeffries, til å riste på hodet.

Drar på golf og ferie

– Fire dager igjen til en nedstengning, og republikanerne er på ferie. Representantenes hus’ republikanere er på ferie, de har avlyst avstemninger, rett før en nedstengning, sier Jeffries.

– Trump hadde ikke tid til å møte demokratiske ledere for å finansiere regjeringen og ta tak i den republikanske helsekrisen. Men Donald Trump, akkurat nå mens vi snakker, er på et golfarrangement. Det er hårreisende.

I en tirade fredag påstår samtidig Jeffries at republikanerne faktisk ønsker å stenge ned regjeringen.

– Hvorfor stikker de av? Fordi republikanerne vil stenge ned regjeringen. De vil fortsette å påføre det amerikanske folket smerte, og de vil fortsette å rasere helsevesenet for vanlige amerikanere, sier han.

– Demokratene kommer ikke til å «bli med for å holde fred». Vår posisjon er klar: Avlys kuttene. Senk kostnadene. Redd helsevesenet.

Dette innebærer en «shutdown»

Etter at Representantenes hus fredag forrige uke vedtok et budsjettforslag med bevilgninger for statsapparatet, klarte ikke Senatet å gjøre det samme.

Republikanerne fremmet et forslag («continuing resolution») med sikte på å holde statlige aktiviteter oppe til 20. november. Forslaget fikk ikke støtte fra demokratene, som vil koble et slikt vedtak opp til videreføring av «Affordable Care Act», som blant annet sikrer lettere tilgang til helseforsikring for lavinntektsgrupper.

Demokratene vil også ha fjernet flere andre elementer fra republikanernes budsjettforslag.

Om de ikke får vedtatt et budsjett, står det amerikanske statsapparatet uten godkjent finansiering når budsjettåret starter. Da blir det en såkalt nedstengning hvor de ikke får lov til å bruke penger, og statlige ansatte ikke får utbetalt lønn.