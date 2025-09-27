Trump: Venter flere tiltaler etter Comey

Tiltalen mot tidligere FBI-direktør James Comey setter en ny politisk standard i USA. For første gang har en president fått en uttalt motstander strafferettslig tiltalt – og Donald Trump antyder overfor CNN at flere kan stå for tur.

– Det er ikke en liste, men jeg tror det vil bli flere, sier Trump til CNN, da han ble spurt hvem som kan være neste på listen.

– Jeg mener, de er korrupte. Dette var korrupte, radikale venstre-demokrater.

Comey er tiltalt for to forhold knyttet til vitneforklaringer i 2020, blant annet påstanden om at han løy til Kongressen om lekkasjer fra FBI under valgkampen i 2016.

– Det er en ganske enkel sak, fordi han løy, sier Trump.

Avviser hevnmotiv

Ifølge The Hill reagerer flere demokrater kraftig på prosessen. Senator Dick Durbin kaller Justisdepartementet «et politisk verktøy for en hevngjerrig president» og peker på at erfarne aktorer hadde vurdert at bevisene mot Comey ikke holdt til tiltale.

Joyce Vance, tidligere føderal aktor under Barack Obama, beskriver saken som «et svært urovekkende øyeblikk» der en president krever rettsforfølgelse av en personlig fiende.

Trump avviser derimot at dette handler om hevn.