Trump: Venter flere tiltaler etter Comey

Tiltalen mot tidligere FBI-direktør James Comey setter en ny politisk standard i USA. For første gang har en president fått en uttalt motstander strafferettslig tiltalt – og Donald Trump antyder overfor CNN at flere kan stå for tur.
– Det er ikke en liste, men jeg tror det vil bli flere, sier Trump til CNN, da han ble spurt hvem som kan være neste på listen.
– Jeg mener, de er korrupte. Dette var korrupte, radikale venstre-demokrater.
Comey er tiltalt for to forhold knyttet til vitneforklaringer i 2020, blant annet påstanden om at han løy til Kongressen om lekkasjer fra FBI under valgkampen i 2016.
– Det er en ganske enkel sak, fordi han løy, sier Trump.
Avviser hevnmotiv
Ifølge The Hill reagerer flere demokrater kraftig på prosessen. Senator Dick Durbin kaller Justisdepartementet «et politisk verktøy for en hevngjerrig president» og peker på at erfarne aktorer hadde vurdert at bevisene mot Comey ikke holdt til tiltale.
Joyce Vance, tidligere føderal aktor under Barack Obama, beskriver saken som «et svært urovekkende øyeblikk» der en president krever rettsforfølgelse av en personlig fiende.
Trump avviser derimot at dette handler om hevn.
– Det handler om rettferdighet, egentlig. Det er ikke hevn.
Flere navn i søkelyset
Comey kan fort bare være ett av flere mulige mål. Trump har tidligere krevd rettsforfølgelse av blant andre demokratene Adam Schiff og Letitia James, milliardæren George Soros og tidligere rådgiver John Bolton.
Forrige helg oppfordret Trump sin justisminister Pam Bondi til å gå etter Comey, James og Schiff på Truth Social.
«Vi kan ikke utsette dette lenger, det ødelegger vårt omdømme og vår troverdighet. De stilte meg for riksrett to ganger og har tiltalt meg (5 ganger!), FOR INGENTING. RETTFERDIGHET MÅ SKJE, NÅ!!!» skrev Trump.
Før Comey-tiltalen ble kjent, skrev CNN at Justisdepartementet vurderer en sak mot Bolton for mulig feilbehandling av sikkerhetsdokumenter. FBI ransaket nylig Boltons hjem og kontor, og fant dokumenter merket med graderingsstempler. En tiltale under spionasjeloven kan komme snart, men Boltons advokat hevdet at dokumentene var blitt avgradert.
Tidligere CIA-direktør John Brennan, som Trump misliker for hans rolle i etterforskningen av Russlands innblanding i 2016-valget, skal også være under etterforskning av administrasjonen, ifølge The Guardian.
I tillegg etterforskes Schiff, James og sentralbankstyremedlem Lisa Cook for angivelig boliglånssvindel, noe de selv kaller politisk motivert. Democratic Attorneys General Association har opprettet et forsvarsfond i påvente av flere angrep fra Trump.
Byttet statsadvokat
Ifølge The Hill trakk den opprinnelige statsadvokaten i saken mot Comey seg etter press om å ta ut tiltale raskt, og ble erstattet av Lindsey Halligan, en tidligere Trump-advokat uten føderal erfaring. Saken ble deretter hastet gjennom storjuryen like før foreldelsesfristen.
Representant Jamie Raskin mener dette viser hvordan «rettsstaten er erstattet av vendettaer, blodfeider og gale konger som hevner seg på sine fiender.»
Comey selv nekter for å ha gjort noe galt.
– Jeg har stor tillit til det føderale rettssystemet. Og jeg er uskyldig. Så la oss ha en rettssak, sa han i en video torsdag.