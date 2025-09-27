Putin trapper opp: EU og Nato svarer med «dronevegg»

Russlands president Vladimir Putin utvider en flerfronts kampanje for å destabilisere Europa. Hendelsene denne måneden — droner over Polen, jagerfly i Estland og mistenkte droneobservasjoner i Danmark — får EU og Nato til å revurdere sårbarheten og skynde fram nye forsvarstiltak, skriver Bloomberg.

Forsvarsministrene fra EU-landene på unionens østre flanke har tatt initiativ til en såkalt «dronevegg» for å styrke grense- og luftovervåkning.

«Russland tester EU og Nato — og vårt svar må være fast, samlet og umiddelbart,» sa EUs forsvarskommissær Andrius Kubilius etter møtet og anslo at en betydelig del av systemet kan være på plass innen ett år.

Prøver seg i Moldova

Kremls mål er ifølge europeiske tjenestemenn å svekke regjeringers reaksjonsevne og destabilisere samfunnsro — fra taktiske droneangrep og luftromsovertramp til omfattende cyber- og desinformasjonsoperasjoner.

Senest før helgens valg i Moldova skal Russland ha forsøkt å påvirke utfallet ved ukonvensjonelle metoder. Ifølge dokumenter Bloomberg har gjennomgått, involverer disse planene — koordinert direkte fra Kreml — å rekruttere moldovere i utlandet til å stemme, orkestrere forstyrrende protester og gjennomføre en omfattende desinformasjonskampanje i sosiale medier.

Moldovske myndigheter oppgir å ha avdekket over 1.000 cyberangrep, forsøkt å slette nærmere 100.000 falske TikTok-kontoer og foretatt flere titalls pågripelser i forbindelse med valget.

Tyskland varsler tiltak

I tillegg har en rekke droneobservasjoner i Danmark skapt trøbbel i lufttrafikken denne uka, i forkant av det europeiske toppmøtet som skal være i København 1.–2. oktober.