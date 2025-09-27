Trumps mann er inhabil: Er med på å dele ut milliarder

Trumps «immigrasjons-tsar», Tom Homan, skulle melde seg inhabil i alle saker knyttet til offentlige kontrakter etter at han tidligere hadde jobbet som konsulent for selskaper som nå kjemper om milliardoppdrag innenfor internating av immigranter.

Likevel viser nye opplysninger at han har deltatt i møter i Forsvarsdepartementet der slike kontrakter ble diskutert, skriver Bloomberg.

Brifet av industrien

Da amerikanske immigrasjonsfengsler tidligere i år ble overfylt, satte Trump-administrasjonen i gang et prosjekt på 45 milliarder dollar for å skaffe flere plasser. For å få prosessen videre ble Homan involvert, til tross for at han i desember i fjor lovet å holde seg unna kontraktsarbeid. Flere av hans tidligere konsulentkunder sto nemlig klare til å tjene på de lukrative interneringsavtalene – noe føderale regler advarer mot.

Til tross for løftet kom det i juni frem at Homan hadde møtt selskaper som kjemper om kontrakter og var blitt «brifet av industrien», før han skulle ta saken videre med forsvarsminister Pete Hegseth.

Det samme systemet kan nå brukes til å tildele kontrakter for milliarder av dollar til nye interneringsplasser. For det amerikanske forsvarsdepartementet har nå plukket ut 59 selskaper som skal konkurrere om oppdrag verdt opptil 20 milliarder dollar. Blant dem er både tidligere klienter av Homan og selskaper tilknyttet hans nære samarbeidspartnere.

Les også Trump: Venter flere tiltaler etter Comey Etter tiltalen mot tidligere FBI-sjef James Comey, tror Donald Trump at flere av hans politiske rivaler kan stå for tur. – Det handler om rettferdighet, sier han.

Stoler ikke på prosessen

Selv om det ikke finnes bevis for at han fortsatt mottar betaling fra disse selskapene og bekjentskapene, mener etikkeksperter som har snakket med Bloomberg at deltagelsen hans skaper tvil om hans upartiskhet og kan bryte føderale regler.