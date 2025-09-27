Trumps mann er inhabil: Er med på å dele ut milliarder

Trumps «immigrasjons-tsar», Tom Homan, skulle melde seg inhabil i alle saker knyttet til offentlige kontrakter etter at han tidligere hadde jobbet som konsulent for selskaper som nå kjemper om milliardoppdrag innenfor internating av immigranter.
Likevel viser nye opplysninger at han har deltatt i møter i Forsvarsdepartementet der slike kontrakter ble diskutert, skriver Bloomberg.
Brifet av industrien
Da amerikanske immigrasjonsfengsler tidligere i år ble overfylt, satte Trump-administrasjonen i gang et prosjekt på 45 milliarder dollar for å skaffe flere plasser. For å få prosessen videre ble Homan involvert, til tross for at han i desember i fjor lovet å holde seg unna kontraktsarbeid. Flere av hans tidligere konsulentkunder sto nemlig klare til å tjene på de lukrative interneringsavtalene – noe føderale regler advarer mot.
Til tross for løftet kom det i juni frem at Homan hadde møtt selskaper som kjemper om kontrakter og var blitt «brifet av industrien», før han skulle ta saken videre med forsvarsminister Pete Hegseth.
Det samme systemet kan nå brukes til å tildele kontrakter for milliarder av dollar til nye interneringsplasser. For det amerikanske forsvarsdepartementet har nå plukket ut 59 selskaper som skal konkurrere om oppdrag verdt opptil 20 milliarder dollar. Blant dem er både tidligere klienter av Homan og selskaper tilknyttet hans nære samarbeidspartnere.
Stoler ikke på prosessen
Selv om det ikke finnes bevis for at han fortsatt mottar betaling fra disse selskapene og bekjentskapene, mener etikkeksperter som har snakket med Bloomberg at deltagelsen hans skaper tvil om hans upartiskhet og kan bryte føderale regler.
– Det virker å være i strid ikke bare med løftet han ga i desember, men også med denne reguleringen, sier jusprofessor Kathleen Clark ved Washington University.
– Det er all grunn til å ikke stole på prosessen.
Det hvite hus fastholder imidlertid at Homan ikke har noen rolle i selve tildelingen av kontrakter, og at møter med private selskaper ikke bryter regler.
Homan har gjennom selskapet Homeland Strategic Consulting tidligere jobbet med å hjelpe private aktører å vinne offentlige kontrakter. Kritikerne peker på at nettopp disse forbindelsene gjør at hans løfte om å trekke seg burde vært avgjørende.
Filmet av FBI
MSNBC avslørte nylig at Homan i 2024 var under etterforskning etter påstander om at han lovet kontrakter mot betaling dersom Trump vant valget. Et internt sammendrag viser at Homan mottok kontantene på et møtested i Texas i september i fjor, mens skjulte kameraer rullet fra undercover-agenter.
Ifølge flere i FBI og justisdepartementet var bevisene sterke nok til å ta ut en siktelse, men siden Homan ikke var offentlig tjenestemann da pengene ble tatt imot, mente flere jurister at en klassisk bestikkelsesparagraf var vanskelig å bruke. Planen ble derfor å overvåke ham videre dersom han fikk en offisiell rolle.
Men i januar, etter at Homan hadde blitt utpekt til «immigrasjons-tsar» ble etterforskningen lagt bort etter at en Trump-utnevnt leder stemplet den som en «deep state»-operasjon.
Trump-administrasjonen insisterer på at Homan ikke gjorde noe galt, men demokrater i Kongressen har likevel åpnet egne undersøkelser av saken.