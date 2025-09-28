Støre må justere retorikken

For det første: Retorikken må justeres. Statsministeren og regjeringen bygger ikke tillit hos bedrifter ved å hevde at redusert matmoms «bare havner i lommene til dagligvareeierne». En bransje som er blant landets største arbeidsgivere fortjener mer fremsnakk enn den får, enten man mener tiltak er gode eller dårlige.

For det andre: Vi trenger et arbeidsmarked med nødvendig fleksibilitet. Innstrammingene i innleiereglene fra 2023 har ført til økt bruk av overtid og midlertidige ansettelser, ifølge Fafo. Det er ikke bra for noen. Regjeringen bør derfor gå igjennom reglene på nytt for å sikre seriøsitet, samtidig som bedriftene får den fleksibiliteten som trengs for å skape jobber, møte svingninger i produksjonen og inkludere flere i arbeidslivet.

Les også Trenger ikke Norge lenger små og mellomstore bedrifter? Det er urovekkende å bo i et land hvor politikken er så langt unna en småbedrifts hverdag.

For det tredje: Norge trenger en grundig forenkling i rapporteringskrav for bedriftene, og vi må satse mer på offentlig privat samarbeid. Dette er en stor og voksende del av økonomien som sysselsetter bredt og løser samfunnets utfordringer. Mer tillitsbaserte offentlige anbud og kontrakter, tilgang til kompetanse, mindre byråkrati og raskere digital saksbehandling vil gi økt produktivitet og investeringer.

Næringslivet trenger forutsigbarhet, og politikken må bygge på tillit til at bedriftene vil sine ansatte vel. Da kan vi sammen skape arbeidsplasser, verdier og trygghet for fremtiden.

NHO Service og Handel organiserer over 7.300 virksomheter, der 98 prosent er små og mellomstore. De ønsker å bidra til omstarten, men de må se endringene i praksis, ikke bare i retorikken. Vi stiller gjerne opp til et forpliktende samarbeid om konkrete milepæler for skatter, arbeidsliv og inkludering, med måling av resultater underveis. Men tillit må ikke bare staves begge veier, den må vises begge veier også.

Vegard Einan

Adm. direktør i NHO Service og Handel