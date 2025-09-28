Hizbollah-leder: – Vi gir ikke fra oss våpnene

Lørdag markerte titusenvis av Hizbollah-tilhengere ettårsdagen for Israels drap på gruppens mangeårige leder Hassan Nasrallah i Beirut.

– Vi kommer aldri til å gi slipp på våpnene våre, sa Qassem til de mange som var samlet ved Nasrallahs mausoleum nær flyplassen i den libanesiske hovedstaden.

– Vi er klare for martyrdøden, la han til.

Hizbollah-militsen, som støttes av Iran, ble kraftig svekket militært i fjorårets krig med Israel. Tapet av Nasrallah har i tillegg bidratt til å svekke bevegelsens politiske stilling i Libanon.

Bevegelsen ble dannet i 1982 som et svar på Israels invasjon.

Etter fjorårets krig inngikk Israel og Hizbollah en våpenhvile. I henhold til den skulle Israel ha stanset angrepene mot nabolandet og trukket alle sine styrker ut, noe de ikke har gjort.

Hizbollah, som ikke har angrepet Israel siden våpenhvilen trådte i kraft i november, skulle i henhold til avtalen trekke sine styrker tilbake til nord for Litani-elven rundt 30 kilometer fra grensa.

Israel sier at militsen ikke har gjort dette, men den libanesiske hæren opplyste alt i april at Hizbollahs tilbaketrekning fra Sør-Libanon så å si var sluttført.

FN har tidligere pålagt Libanon å avvæpne alle militser i landet, også Hizbollah, og landets regjering vedtok i august at dette skal skje innen utgangen av året.

TALTE TIL FN: Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Foto: Bloomberg

– Kan sprenge Midtøsten i lufta

Israel kan med sine angrep mot palestinerne og naboland komme til å sprenge hele Midtøsten i lufta, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Israels ulovlige maktbruk mot palestinerne og aggressive handlinger mot Iran, Qatar, Jemen, Libanon, Syria og Irak truer i dag med å sprenge hele Midtøsten i lufta, sa Lavrov i en tale til FNs hovedforsamling lørdag.

Han advarer Israel mot å annektere den okkuperte Vestbredden, slik flere israelske statsråder har tatt til orde for.

– Vil begrave FN-vedtak

– Slike planer kan ikke rettferdiggjøres. Vi har å gjøre med et forsøk på en slags statskupp som har som mål å begrave FN-vedtak om opprettelse av en palestinsk stat, sa Lavrov.

En rekke vestlige land har den siste tiden anerkjent en palestinsk stat, noe den russiske utenriksministeren nærmest latterliggjorde fra FNs talerstol.

– Hva tok dem så lang tid, spurte han.

Lavrov advarte samtidig i sin tale USA og Nato mot å yppe til strid mot Russland og sa at det vil bli møtt med et kontant svar.

– Russland blir nærmest anklaget for å planlegge å angripe Nato- og EU-land. Vi har aldri hatt og har ikke slike intensjoner, sa han.

– Men enhver aggresjon mot mitt land vil bli møtt med et kontant svar, la Lavrov til.