Polske og allierte fly på vingene under angrep mot Ukraina

– Fly er mobilisert, mens bakebaserte luftforsvarssystemer og radarsystemer er satt i høyeste beredskap, skriver det polske forsvarets operative kommando på X.

Målet med å sende fly på vingene er forebyggende og skal sikre luftrommet i områder som grenser opp mot området som trues, heter det videre i uttalelsen.

Luftrommet nær de polske byene Lublin og Rzeszow er stengt fram til minst klokken 6 søndag morgen som følge av «ikke-planlagt aktivitet knyttet til å ivareta rikets sikkerhet», ifølge nettstedet Flightradar24.

I løpet av den mer enn tre og et halvt år lange krigen i nabolandet, har Polen sendt opp sine fly en rekke ganger, som regel i forbindelse med russiske angrep mot de vestlige delene av Ukraina.

Det er ikke kommet meldinger om krenkelser av polsk luftrom under angrepet natt til søndag.