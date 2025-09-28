Merz går til frontalangrep på EU: – Brussel må stoppes

– Dere vet at jeg er en overbevist europeer, men slik ting har utviklet seg i EU de siste årene, måten denne unionen har regulert mer og mer, mer og mer, mer og mer – det kan ikke fortsette på denne måten, sa Merz fredag da han talte til en konferanse i Köln for små- og mellomstore bedrifter.

Han forklarte at selv om alle lovgivningsprosjekter i Tyskland stopper når en regjering går av og det er opp til en ny regjering å legge fram forslagene på nytt, fungerer det ikke på samme måte i Brussel.

– EU-kommisjonens maskin fortsetter å jobbe, fortsetter å jobbe, uavhengig av om det er valgt en ny regjering eller ikke, uansett om det er kommet en ny kommisjon eller ikke, sa Merz videre.

– Vi må stikke noen kjepper i hjulene på denne maskinen i Brussel så den stopper opp.

Forbundskansleren understreket at han ikke var EU-motstander, men hadde «en følelse av at folks støtte til dette store europeiske prosjektet svinner hen».