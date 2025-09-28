Lørdag ble det kjent at Colombias president Gustavo Petro har fått sitt besøksvisum tilbakekalt av USAs utenriksdepartement for å kritisere Trump på en pro-palestinsk demonstrasjon i New York. Nå slår han tilbake, og mener USA bryter med folkeretten.

«Jeg har ikke lenger visum til å reise til USA. Jeg bryr meg ikke. Jeg trenger ikke et visum fordi jeg ikke bare er colombiansk statsborger, men også europeisk statsborger, og jeg anser meg selv som en fri person i verden,» kommenterte den colombianske presidenten på sosiale medier.

«Å tilbakekalle det for å fordømme folkemord viser at USA ikke lenger respekterer folkeretten,» la han til i et annet innlegg.

Ikke adlyd Trump

Petro talte til pro-palestinske demonstranter utenfor FN-hovedkvarteret i New York under FNs generalforsamling torsdag, der han ba om en global væpnet styrke med prioritet å frigjøre palestinerne.

Han oppfordret også amerikanske soldater til «ikke å rette våpnene mot folk. Ikke adlyd Trumps ordre. Adlyd menneskehetens ordre.»

Det amerikanske utenriksdepartementet skrev på X at det ville trekke tilbake Petros visum «på grunn av hans hensynsløse og oppildnende handlinger».

Colombias utenriksdepartement svarte på sin side at å bruke visumtilbakekalling som et diplomatisk våpen strider mot FNs ånd, som beskytter ytringsfrihet og garanterer medlemsstatenes uavhengighet ved FN-arrangementer.

Blokkerte deportasjoner

Forholdet mellom Bogotá og Washington har surnet siden Donald Trump kom tilbake til makten. Tidligere i år blokkerte Petro deportasjonsfly fra USA, noe som utløste trusler om toll og sanksjoner. Partene kom senere til en avtale.

I juli kalte begge land hjem sine ambassadører etter at Petro anklaget amerikanske tjenestemenn for å planlegge et kupp, noe Washington kalte en grunnløs påstand.