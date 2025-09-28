Samtidig som sanksjonene trådte i kraft igjen, advarte Frankrike, Storbritannia og Tyskland mot handlinger som kan trappe opp situasjonen.
– Gjeninnføringen av FN-sanksjonene er ikke slutten på diplomatiet, sier de tre landenes utenriksministre i en felles uttalelse.
– Vi oppfordrer Iran til å unngå opptrapping og til å gå tilbake til å oppfylle sine juridisk bindende forpliktelser, skriver de.
Iran: Uberettiget og grunnløst
– Reaktiveringen av de opphevede resolusjonene er rettslig grunnløs og uberettigede. Alle land må avstå fra å anerkjenne denne ulovlige situasjonen, heter det i en uttalelse fra det iranske utenriksdepartementet.
Departementet melder videre at «enhver handling som har som mål å undergrave rettighetene og interessene til det iranske folk vil bli møtt med resolutt og passende respons».
Etter at sanksjonene trådte i kraft, falt den iranske rijalen til rekordlavt nivå mot dollaren. På svartebørsen gikk en dollar for rundt 1,12 millioner rijaler søndag, ifølge nettsider som overvåker valuta.
Atomavtalen med Iran, som ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, trådte i kraft i 2016.
Avtalen ga omverdenen innsyn i det iranske atomprogrammet, som også ble underlagt strenge begrensninger for å sikre at landet ikke utviklet atomvåpen.
Til gjengjeld ble FNs økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.
Trakk seg fra avtalen
President Donald Trump trakk i 2018 USA fra avtalen og gjeninnførte harde amerikanske sanksjoner mot landet.
Ett år senere svarte Iran med å trappe opp anrikningen av uran, i strid med atomavtalen.
Trump-administrasjonen forhandlet tidligere i år med Iran om en ny atomavtale, men forhandlingene ble lagt på is da Israel gikk til angrep og startet en tolv dager lang krig i juni.
USA sluttet seg også til krigen og angrep iranske atomanlegg.
Fristen utløp
De siste forsøkene på å forhandle fram en ny atomavtale har ikke ført fram, og i midten av august varslet Storbritannia, Frankrike og Tyskland at FN-sanksjonene ville bli gjeninnført dersom det ikke oppnås enighet.
Irans allierte Russland og Kina fremmet fredag et forslag i Sikkerhetsrådet om å utsette fristen til april, men det fikk ikke nødvendig flertall.
Klokka 2 natt til søndag norsk tid utløp fristen, og FN-sanksjonene trer dermed i kraft.
Irans president Masoud Pezeshkian forsikret onsdag i en tale i FNs hovedforsamling at landet ikke har noe ønske om å utvikle atomvåpen.
– Jeg erklærer nok en gang foran denne forsamlingen at Iran aldri har forsøkt og aldri vil forsøke å bygge en atombombe. Vi søker ikke atomvåpen, sa han.
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og amerikansk etterretning har heller ikke funnet beviser for at landet har hatt noe aktivt atomvåpenprogram siden 2003.
– Ikke akseptabelt
Pezeshkian forsøkte fredag å avdramatisere sanksjonstrusselen før han satte seg på flyet hjem til Teheran.
– Det er ikke som om himmelen faller ned, sa han.
Ifølge Pezeshkian krever USA at Iran gir fra seg hele sitt lager av anriket uran, i bytte mot tre måneders fritak av sanksjoner.
– Dette er på ingen måte akseptabelt, sa han.
USA har i lengre tid lagt sterkt press på land som kjøper iransk olje, men Kina har trosset dette presset.
Ifølge tankesmia International Crisis Group (ICG) mener iranske myndigheter at de etter år med amerikanske sanksjoner også vil være i stand til å takle en gjeninnføring av FN-sanksjonene.
– Men det vil forsterke problemene i iransk økonomi som fra før sliter med høy inflasjon, valutaproblemer og forverrede infrastrukturproblemer, mener ICG.