Samtidig som sanksjonene trådte i kraft igjen, advarte Frankrike, Storbritannia og Tyskland mot handlinger som kan trappe opp situasjonen.

– Gjeninnføringen av FN-sanksjonene er ikke slutten på diplomatiet, sier de tre landenes utenriksministre i en felles uttalelse.

– Vi oppfordrer Iran til å unngå opptrapping og til å gå tilbake til å oppfylle sine juridisk bindende forpliktelser, skriver de.

Iran: Uberettiget og grunnløst

– Reaktiveringen av de opphevede resolusjonene er rettslig grunnløs og uberettigede. Alle land må avstå fra å anerkjenne denne ulovlige situasjonen, heter det i en uttalelse fra det iranske utenriksdepartementet.

Departementet melder videre at «enhver handling som har som mål å undergrave rettighetene og interessene til det iranske folk vil bli møtt med resolutt og passende respons».

Etter at sanksjonene trådte i kraft, falt den iranske rijalen til rekordlavt nivå mot dollaren. På svartebørsen gikk en dollar for rundt 1,12 millioner rijaler søndag, ifølge nettsider som overvåker valuta.

Atomavtalen med Iran, som ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, trådte i kraft i 2016.

Avtalen ga omverdenen innsyn i det iranske atomprogrammet, som også ble underlagt strenge begrensninger for å sikre at landet ikke utviklet atomvåpen.

Til gjengjeld ble FNs økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.

Trakk seg fra avtalen

President Donald Trump trakk i 2018 USA fra avtalen og gjeninnførte harde amerikanske sanksjoner mot landet.

Ett år senere svarte Iran med å trappe opp anrikningen av uran, i strid med atomavtalen.

Trump-administrasjonen forhandlet tidligere i år med Iran om en ny atomavtale, men forhandlingene ble lagt på is da Israel gikk til angrep og startet en tolv dager lang krig i juni.