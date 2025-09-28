Tyskland gir Danmark antidroneutstyr

Tyskland gir Danmark antidroneutstyr etter de mange dronehendelsene i landet den siste tiden, opplyser danskenes forsvarsminister.

Publisert 28. sep.
FÅR HJELP: Tyskland hjelper Danmark med droneforsvaret etter de mange hendelsene i landet den siste tiden, sier danskenes forsvarsminister Troels Lund Poulsen. I bakgrunnen er Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius. Foto: NTB
NTB
– Jeg vil gjerne takke Tyskland for hjelpen, som styrker vårt droneforsvar og er et uttrykk for tett dansk-tysk samarbeid. Sammen står vi sterkere, skriver forsvarsminister Troels Lund Poulsen på X/Twitter.

Det oppgis ikke akkurat hva det er Tyskland gir Danmark, men det danske forsvarsdepartementet skriver på X/Twitter at det skal bidra til å styrke sikkerheten på EU-toppmøtet i København til uka.

Det har vært en rekke hendelser med ulovlig og uregelmessig droneflygning i Danmark den siste uka, senest lørdag, da det ble observert droner ved flere militære anlegg, blant dem landets største militærflyplass.

Det er uklart hvem som står bak, men danske myndigheter har beskrevet det som en «profesjonell» aktør.

Også Sverige og Ukraina har tilbudt seg å hjelpe Danmark med droneforsvaret, skriver Ritzau.

