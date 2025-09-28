Russland gjennomførte natt til søndag det som omtales som et omfattende angrep mot Ukraina, der minst fire personer ble drept. Rundt 500 droner og mer enn 40 raketter ble brukt, ifølge ukrainerne.

Zelenskyj skriver på Telegram at han er takknemlig for Norges hjelp og for støtten etter angrepet.

– Vi diskuterte luftforsvar, Ukrainas behov og behovet for å styrke oss. Vi diskuterte også dronehendelsene i Europa, som nylig har blitt hyppigere, skriver Zelenskyj. Han legger til at de har avtalt ytterligere samtaler.

(NTB)