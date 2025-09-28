New Yorks ordfører: Avslutter kampen om gjenvalg

Demokraten Adams blir dermed trolig den første ordføreren i New York City siden David Dinkins på begynnelsen av 1990-tallet som bare sitter i én periode, skriver Politico.

I en video publisert i sosiale medier sier Adams at vedvarende spekulasjoner i mediene om hans politiske fremtid er den del av årsaken. En annen er beslutningen fra byens valgkampfinansieringsstyre om å holde tilbake offentlig finansiering av hans kampanje for å bli gjenvalgt.

– Til tross for alt vi har fått til, kan jeg ikke fortsette kampanjen for gjenvalg, sier han.

Beslutningen kommer kun få dager etter at han gjentatte ganger insisterte på at han ville fortsette kampanjen. Han sa da at vanlige New York-borgere «aldri gir opp».

Adams' beslutning kommer etter at flere meningsmålinger har vist dalende støtte. Han er blitt kritisert for sitt nære forhold til president Donald Trump og en avsluttet korrupsjonssak.

Adams' beslutning kan potensielt gi tidligere guvernør Andrew Cuomos kampanje et løft. Cuomo har selv fremstilt seg som den eneste kandidaten som kan hamle opp med Demokratenes kandidat Zohran Mamdani.