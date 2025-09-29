Teknologikjempene bøyer nakken for Trump

Donald Trump har ikke bare tatt kontroll over amerikansk politikk, men også over infrastrukturen som styrer hva folk ser, hører og mener. Teknologigigantene har valgt å bøye nakken. Resultatet kan bli algoritmisk sensur som gjør demokratiet til en kulisse.

På innsettelsesdagen fikk Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sundar Pichai, Jeff Bezos og Elon Musk hedersplasser foran Trumps egne ministre. Symbolikken var ikke til å ta feil av: verdens mektigste teknologiledere satt som lydige tilskuere. Joe Biden kalte det et oligarki, Steve Bannon beskrev det som underkastelse.

Trump jublet og slo fast at negativ presse «ikke lenger er ytringsfrihet»

I begynnelsen av september ble alliansen sementert under en middag i Det hvite hus. Der sto USAs teknologitopper i kø for å overgå hverandre med milliarder i investeringer og servile lovord til presidenten. Oracle-sjef Safra Catz gikk lengst og erklærte Trump som innovasjonens frigjører. Bildet som tegner seg er tydelig: Lederne av teknologigigantene opptrer ikke lenger som uavhengige, men som Trumps forlengede arm.

Samtidig har Trump gått til frontalangrep på kritiske medier. CBS kansellerte Stephen Colberts talkshow, og i september ble Jimmy Kimmel Live! suspendert etter en monolog i kjølvannet av attentatet på Charlie Kirk. Trump jublet og slo fast at negativ presse «ikke lenger er ytringsfrihet». Kimmel er nå tilbake på skjermen, men hendelsen står igjen som et varsko: Når et statsoverhode presser frem suspensjoner av kritikere, beveger vi oss dypt inn i autoritært terreng – uavhengig av om de senere får komme tilbake.

Men det mest alvorlige er algoritmene. Det er ikke nødvendig å slå ned på alt som blir sagt, så lenge man kan styre hva som faktisk blir sett. En liten justering hos plattformgigantene kan gjøre kritiske stemmer usynlige – uten at vi merker det. Og med Trumps hånd på rattet, er lojaliteten allerede sikret.

TikTok viser tydelig hvor dette bærer. Etter press er plattformen på vei til å havne hos Oracle, ledet av Trumps nære venn Larry Ellison. Spørsmålet er ikke lenger om algoritmene blir manipulert, men hvem som får nøkkelen til maskinrommet.

For Norge og Europa er dette en realitet vi ikke kan ignorere. Våre samfunnsdebatter flyter på de samme plattformene. Hvis de blir Trumps lydige verktøy, er vi alle i fare.

EU og Norge må stille et ultimatum: Enten åpner Big Tech algoritmene for offentlig innsyn, eller så får de ikke operere her. Alt annet er å gi Trump nøklene til vårt demokrati.

Hans-Petter Nygård-Hansen

Daglig leder i KommFrem

