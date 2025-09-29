Kinas president Xi Jinping ser USAs behov for en handelsavtale som en mulighet til å få gjennomslag for et av sine viktigste mål: å få Washington til å erklære at landet «motsetter seg» Taiwans uavhengighet, skriver Wall Street Journal.

Ifølge kilder vil Xi bruke kommende toppmøter med Donald Trump til å presse fram en tydeligere amerikansk linje. En slik endring vil markere et brudd med dagens formulering, der USA kun «ikke støtter» uavhengighet, og vil bli en diplomatisk seier for Beijing.

Gradvis svekkelse

– Ingen endring skjer over natten, men Beijing vil gradvis forsøke å svekke Taiwans tillit til amerikansk støtte, sier Yun Sun ved Stimson Center.



Siden Xi kom til makten i 2012 har han gjort «gjenforening» med Taiwan til en hjørnestein i sitt prosjekt om nasjonal fornyelse. Han har gjentatt at gjenforeningen er uunngåelig, og at utenlandske krefter ikke kan hindre den.

For Xi er forskjellen mellom å ikke støtte og å motsette seg mer enn semantikk – det vil bety at Washington aktivt stiller seg på Kinas side.

– Å drive en kile mellom Washington og Taipei er den hellige gral for Beijing, sier Evan Medeiros, tidligere sikkerhetsrådgiver for Obama.

Skal møtes

Ifølge WSJ har Trump-administrasjonen så langt slått fast at den motsetter seg «ensidige endringer av status quo», men Xi mener han kan lokke Trump til et linjeskifte gjennom økonomiske kompromisser.

Parallelt planlegges et toppmøte mellom Xi og Trump i Sør-Korea, etter at partene åpnet for et TikTok-salg til amerikanske investorer.

Samtidig er forholdet til Taipei mer usikkert. Trump har unngått å si om USA vil gripe inn militært ved et kinesisk angrep, utsatt våpenstøtte og nektet Taiwans president Lai Ching-te å mellomlande. Ifølge WSJ ble beslutningen forklart som et ønske om å unngå innblanding i taiwansk politikk.