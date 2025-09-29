Russland, som nylig ble sett på som en voksende militærmakt i Afrika, sliter nå med å holde fotfeste på kontinentet. To år etter dødsfallet til Wagner-grunnlegger Jevgenij Prigozjin ligger flere av Kremls prosjekter i ruiner, ifølge Wall Street Journal.

Den nye, statlige leiesoldatstyrken Africa Corps har ikke klart å gjenskape Wagner-gruppens politiske innflytelse eller økonomiske gevinster.

Flere av Wagners operasjoner i Mali, Burkina Faso og Niger har kollapset etter at lokale regimer byttet ut vestlig støtte med russisk militærhjelp. Ifølge en høytstående amerikansk offiser opplever juntaene nå «kjøpers anger».

Knust

Wagners inntog i Mali i 2021 skulle gi både sikkerhet og gullinntekter. I stedet har brutale overgrep mot sivile styrket jihadistenes rekruttering. Wagner ble stående uten betaling i måneder og fikk aldri tilgang til lovede gruver. I juni 2024 trakk leiesoldatene seg ut av Mali, med svekket rykte.

Africa Corps, underlagt Russlands forsvarsdepartement, har ikke hatt bedre hell, ifølge WSJ. I sommer ble en russisk-maliske konvoi knust i et bakholdsangrep, der halvparten av kjøretøyene ble ødelagt.

Også i Burkina Faso og Sudan har Moskvas forsøk på å sikre nye baser strandet.

Ny åpning

Russlands tilbakeslag skaper et maktvakuum. Amerikanske strateger ser en mulighet til å vinne tilbake innflytelse i Sahel, blant annet ved å la tredjeland som Marokko stå for militær opplæring.

Samtidig har amerikanske sikkerhetsselskaper tilbudt tjenester til afrikanske regjeringer, mens Frankrike har gjenopptatt militærtrening i Den sentralafrikanske republikk, ifølge WSJ.

– Wagners fiasko i Mali bør være en advarsel om at Russland er verken en pålitelig partner eller en rask løsning, sier Justyna Gudzowska, direktør i antikorrupsjonsorganisasjonen The Sentry.

For Kreml viser utviklingen begrensningene i landets makt når ressursene er bundet opp i Ukraina. Der Russland for få år siden var på offensiven i Afrika, er posisjonene nå i ferd med å smuldre bort.