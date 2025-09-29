Donald Trumps uforutsigbare politikk og innstramninger på innvandring skaper økende uro blant multinasjonale selskaper. Flere vurderer nå å flytte ansatte eller legge aktivitet utenfor USA, skriver Financial Times.

Kaotisk innføring av nye visumregler for høyt kvalifiserte arbeidere, kombinert med politiske angrep på motstandere, har forsterket bekymringene. Allerede tidligere i år ble næringslivet rystet av Trumps skiftende tollpolitikk.

Visumkutt skaper usikkerhet

– Det øker kapitalkostnaden. Man investerer kortsiktig, gjør bare det nødvendige, og det betyr mindre investeringer i USA til slutt, sier en toppsjef i et europeisk konsern.

Administrasjonen innførte nylig et gebyr på 100.000 dollar for H1-B-visum, mye brukt av teknologiselskaper for å hente inn utenlandske ingeniører. Etter forvirring ble det avklart at ordningen gjelder nye søknader, men advokater advarer overfor FT om at dette kompliserer selskapers langsiktige planer.

– Denne administrasjonen er i realiteten anti-innvandring. I stedet for å vente på neste trekk, ser selskaper på måter å bygge kapasitet andre steder, sier Bruce McIndoe i McIndoe Risk Advisory.

Politisk risiko

Uforutsigbarheten gjelder også andre områder. Trump har truet med høye tollsatser på alt fra legemidler til baderomsinnredning, og stoppet offshore vindprosjekter ledet av europeiske selskaper.

– For et år siden var USA trygt. Vår visjon har helt endret seg, sier en europeisk energitopp.

Bilindustrien uttrykker også bekymring for å være for avhengig av det amerikanske markedet.

– Vi kan ikke lenger stole på USA og Kina som hovedpilarer. Vi må diversifisere, sier en rådgiver for en japansk bilprodusent.

Likevel peker flere konsulenter overfor FT på at selskapene ikke kan la seg lamme. Mens selskaper i Asia og Latin-Amerika er vant til volatilitet, er bekymringen størst i Europa.

– De føler at alt er kastet opp i luften, sier en senior konsulent.