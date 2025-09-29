Pentagon frykter Kina-konflikt: Vil doble produksjonen av missiler

Pentagon skal ha bedt forsvarsindustrien om å doble eller firedoble produksjonen av 12 kritiske våpen, på grunn av bekymringer over lave amerikanske lagre i en potensiell konflikt med Kina, rapporterer Wall Street Journal mandag.

Viseforsvarsminister Steve Feinberg skal ha tatt en uvanlig aktiv rolle i arbeidet, kalt Munitions Acceleration Council, og ringer noen bedriftsledere ukentlig for å diskutere fremgangen.

Det skal også ha vært en rekke møter på høyt nivå mellom Pentagons ledelse og flere av USAs største missilprodusenter.

«President Trump og minister Hegseth utforsker ekstraordinære måter for å utvide vår militære makt og akselerere produksjonen av ammunisjon», sa Pentagon-talsmann Sean Parnell, da han ble spurt om arbeidet.

Trenger finansiering

Noen personer involvert i arbeidet både i og utenfor regjeringen bekymrer seg for at regjeringens mål ikke er realistiske.

Enkelte missiler tar opptil to år å sette sammen, og kvalifisering av våpen fra nye leverandører kan kreve mange måneder og flere hundre millioner dollar i tester før de anses trygge og operative.

Det er også spørsmål om pengene som trengs for å akselerere produksjonen. Trump-administrasjonens «Big, Beautiful Bill», som ble signert i juli, ga ytterligere 25 milliarder dollar i femårig finansiering, men analytikere sier at det å nå Pentagons aggressive mål ville koste titalls milliarder dollar mer.

Forsvarsprodusenter som Lockheed Martin og Raytheon sier at de har svart med å legge til arbeidere, utvide fabrikkgulvene og øke reservedelslagrene for å forberede seg på en potensiell etterspørselsbølge. Men noen leverandører har slitt med å nå de nye målene og er forsiktige med å bruke penger på bestillinger som myndighetene ennå ikke har finansiert.

Christopher Calio, styreleder og administrerende direktør i Raytheon-morselskapet RTX, skrev i et brev til Pentagon i juli at selskapet er villig til å samarbeide om økt produksjon — men understreker samtidig behovet for finansiering og forpliktelser fra Pentagon.