Skal bygge Trump Plaza i Saudi Arabia

Den London-baserte luksuseiendomsutvikleren Dar Global har planer for Trump Plaza i Jeddah i Saudi Arabia i et nytt samarbeid med Trump Organization.

Category iconPolitikk
Donald Trump
Publisert 29. sep.
Article lead
+ mer
lead
FÅR PLAZA: President Donald Trump besøkte Saudi Arabia i mai på sin første offisielle utenlandstur etter han kom til makten i januar. Foto: Alex Brandon / AP / NTB
FÅR PLAZA: President Donald Trump besøkte Saudi Arabia i mai på sin første offisielle utenlandstur etter han kom til makten i januar. Foto: Alex Brandon / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

Dar Global opplyser at Trump Plaza, som har en prislapp på nær 10 milliarder kroner, skal bli plassert ved King Abdulaziz Road midt i hjertet av byen.

Trump Organization – selskapet som drives av Trumps to eldste sønner – har fra før igangsatt store eiendomsprosjekter i både Saudi Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater. Planene omfatter et Trump Tower i Jeddah, et luksushotell i Dubai og en golfbane og et luksuriøst villastrøk i Qatar.

Trump besøkte i mai de tre landene på sin første offisielle utenlandstur som president i sin andre periode. Blant avtalene som ble signert handlet om salg av amerikanske våpen til Saudi-Arabia. Det er snakk om våpen for 142 milliarder dollar, ifølge Det hvite hus, som kalte våpensalgavtalen den største i USAs historie.

Politikk

Informasjon om bruk av AI