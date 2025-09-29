Skal bygge Trump Plaza i Saudi Arabia

Dar Global opplyser at Trump Plaza, som har en prislapp på nær 10 milliarder kroner, skal bli plassert ved King Abdulaziz Road midt i hjertet av byen.

Trump Organization – selskapet som drives av Trumps to eldste sønner – har fra før igangsatt store eiendomsprosjekter i både Saudi Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater. Planene omfatter et Trump Tower i Jeddah, et luksushotell i Dubai og en golfbane og et luksuriøst villastrøk i Qatar.

Trump besøkte i mai de tre landene på sin første offisielle utenlandstur som president i sin andre periode. Blant avtalene som ble signert handlet om salg av amerikanske våpen til Saudi-Arabia. Det er snakk om våpen for 142 milliarder dollar, ifølge Det hvite hus, som kalte våpensalgavtalen den største i USAs historie.