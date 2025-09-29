Reeves: Avviser formuesskatt i Storbritannia

Storbritannias finansminister Rachel Reeves sier nei til å innføre en egen formuesskatt i Storbritannia. Under Labour-partiets årskonferanse i Liverpool mandag understreket hun at landet allerede har skatter som rammer de rikeste, som kapitalgevinstskatt og arveavgift.

– Vi har allerede skatter på velstående mennesker. Jeg tror ikke vi trenger en egen formuesskatt, sier Reeves til Bloomberg TV.

Hun la til at hun ikke er sikker på at en slik skatt ville fungere.

Les også Irans frist utløp: FN gjeninnfører sanksjoner FN gjeninnførte klokken 2 natt til søndag omfattende sanksjoner mot Iran fordi landet ikke etterlever atomavtalen. Sanksjonene er uberettigede, raser landet.

Avviser skatteøkning

Uttalelsen kommer etter press fra flere Labour-representanter, som ønsker en ny skatt på de rikeste for å styrke statens inntekter. Blant tilhengerne av forslaget er tidligere Labour-leder Neil Kinnock og Diane Abbott, Storbritannias lengstsittende kvinnelige parlamentsmedlem.

Reeves fastholdt imidlertid Labours valgløfter om ikke å øke inntektsskatten, arbeidsgiveravgiften (National Insurance), merverdiavgiften eller selskapsskatten i budsjettet som legges frem 26. november, ifølge Bloomberg.

– De løftene står fast, og de står fast av en grunn, fordi vanlige arbeidstagere har allerede betalt en høy pris, sier hun.

Les også Putin-kritiker døde i London: Arrest i to Oslo-leiligheter Putin-kritiker Nikolaj Glusjkov ble drept i London i 2018. I forbindelse med dødsboet har tingretten tatt arrest i to leiligheter i Oslo, tilhørende Aeroflot.

Verdsetter City

På spørsmål om hun må heve skattene i budsjettet for å dekke inn et stort underskudd, svarer Reeves at hun må håndtere «globale utfordringer» som økte lånekostnader, Trumps toll og pågående konflikter i Midtøsten.

– Jeg er finansminister i verden slik den er, ikke slik jeg skulle ønske at den var, sier Reeves, og påpeker at Storbritannia har klart å få på plass budsjett og utgiftsplaner uten de samme problemene som Frankrike.

Ifølge Goldman Sachs blir britiske statsobligasjoner straffet unødvendig hardt i markedet. Banken peker på inflasjonsfrykt og arven etter mini-budsjettet i 2022 som årsaker. Renten på tiårige britiske statsobligasjoner er nå 4,72 prosent – høyest blant G7-landene, ifølge Bloomberg.

Reeves benyttet også anledningen til å berolige finansnæringen i City of London, som har vært bekymret for høyere skatter.

– City vet hvor mye jeg verdsetter bidraget de gir, både gjennom direkte sysselsetting og investeringer, sier hun.