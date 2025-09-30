I 2024 og 2025 har partiene fått 282 millioner kroner fra eksterne bidragsytere – en dobling sammenlignet med 2009-valgkampen, melder Klassekampen.

Når det endelige regnskapet blir klart, kan totalsummen på pengegaver til partiene stige til 342 millioner kroner, anslår rapporten der 23 forskere har bidratt.

– Jeg mener norsk politikk er på vei over i en ny fase hvor penger spiller en mye større rolle enn det har gjort tidligere, sier instituttleder Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania til Klassekampen.

Han har fulgt alle norske valgkamper siden 1997 og peker på at kostnadsøkningen lenge fulgte prisveksten, men at mønsteret ble brutt fra 2013.

Rapporten viser også at eksterne aksjonsgrupper som jobbet for borgerlig valgseier, brukte flere annonsekroner i sosiale medier enn flere stortingspartier. Fellesaksjonen brukte over 600.000 kroner, mens Aksjon for norsk eierskap brukte 1,1 millioner på annonsekjøp hos Meta.

– Etter at sosiale medier kom, er forbudet mot politisk TV-reklame nesten meningsløst, sier Raknes.