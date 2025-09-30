Jens Stoltenberg: Vil ha Norge inn i EU

– Jeg er stor tilhenger av EU. Jeg prøvde å overbevise nordmennene om å bli med i 1994, men vi tapte, sa Stoltenberg på sikkerhetskonferanse Warsaw Security Forum i Polen tirsdag, ifølge Aftenposten.

Finansministeren deltok i en panelsamtale og ble spurt om EUs rolle i den europeiske sikkerhetspolitikken og hvordan Norge kan integreres mer med unionen.

På spørsmål om Norge bør bli med i EU, understreket Stoltenberg at det norske folk har sagt nei til medlemskap to ganger.

– Jeg mener den beste måten å integrere med Den europeiske union på, er å bli med i Den europeiske union. Problemet er at du har demokratier, og at folk bestemmer. Det britiske folk var uenige, og de stemte for å forlate EU.

– Jeg er enig med deg, men hjelp meg med å overbevise nordmennene eller det britiske folk om det, sa han.

Stoltenberg tror ikke at Norge kommer til å bli EU-medlem med det første og pekte på at man må finne andre måter å samarbeide på. Statsminister Jonas Gahr Støre har flere ganger gjort det klart at det ikke er aktuelt å starte en ny EU-prosess for Norge nå.

Under konferansen fikk Stoltenberg prisen «Frihetens ridder» for sin innsats for å styrke frihet og demokrati i Europa, skriver Forsvarets forum. Prisen ble overrakt av USAs tidligere forsvarsminister Lloyd Austin.