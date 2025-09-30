Liu Haixing er utnevnt til ny leder etter Liu Jianchao, opplyste partiet tirsdag.

Sistnevnte forsvant fra offentligheten for cirka to måneder siden, men det er ikke kjent hvor han nå befinner seg.

Ikke navngitte kilder har tidligere sagt til Reuters at han ble pågrepet etter å ha vært på tjenestereise i Singapore, Sør-Afrika og Algerie – en reise som ble avsluttet 30. juli.

Han har vært nevnt som mulig kandidat til å bli Kinas neste utenriksminister. De tre siste årene har han reist til over 20 land og møtt representanter for over 160 land, ifølge The Guardian.

Ifølge The Wall Street Journal er etterforskningen av Liu Jianchao den mest betydelige mot en kinesisk diplomat siden Qin Gang fikk sparken som utenriksminister i 2023 etter bare sju måneder i jobben.

FORSVANT: Partitoppen Liu Jianchao (t.v.) på besøk i Russland i desember i fjor. Foto: Ekaterina Shtukina / Sputnik Pool Photo / AP / NTB

En intern partigranskning konkluderte senere med at han hadde hatt et utenomekteskapelig forhold mens han var Kinas ambassadør i Washington.

Mannen som nå skal lede partiets avdeling for utenrikspolitiske forbindelser, har tidligere stått i spissen for Europa-avdelingen i Kinas utenriksdepartement.