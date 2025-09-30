Under den mye omtalte samlingen av amerikanske militærgeneraler på marinekorpsets base i Quantico, Virgina, kom President Trump nok en gang med sterke utsagn om at USA ikke lenger er trygt.

«Vi er under invasjon innenfra. Dette er ikke ulikt en fremmed fiende, men vanskeligere på mange måter ettersom de ikke går i uniform», sier presidenten fra scenen.

Han trekker nok en gang frem en rekke demokratisk styrte storbyer, deriblant New York, San Fransisco og Los Angeles, og sier de skal «rette dem opp, en etter en». Chicago er først ut, og Trump hevder militæret utplasseres i byen om kort tid.

«Vi skal bruke disse byene som et treningsfelt for militæret og nasjonalgarden», sier han.

Trump gir også tjenestemenn fri tilgang til å gjøre «hva pokker de vil», dersom de angripes av motstandere. Det inkluderer også å ta livet av dem, sier han.

«Få rævva i gir»

Fra scenen annonserte Trump betydelige reformer innen militære anskaffelser og salg. Det skal strømlinjeforme oppkjøp og fremskynde salg til allierte.

«Vi har enormt mange land som vil kjøpe utstyret vårt, men i mange tilfeller tar det for lang tid. Jeg har bedt selskapene om å «få rævva i gir», fordi vi må lage utstyret raskere», sier han.

Videre hevder presidenten at Canada var i kontakt nylig for å ta del i missilforsvarssystemet «Golden Dome». Da gjentok han igjen ønsket om å ta landet inn som den 51. staten i USA.

«Jeg fortalte dem: Hvorfor ikke bli en del av landet vårt? Da får dere være med gratis! De strever der oppe nå, fordi, som dere vet, tariffer og sånt».