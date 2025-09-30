Ved midnatt amerikansk tid må den amerikanske Kongressen ha inngått en enighet om finansiering av føderale etater. Hvis ikke vil USA stenge ned.

Få timer før fristen utløper, forteller President Donald Trump at «Ingenting er uunngåelig», men at en nedstengning er det mest sannsynlige utfallet.

I samtale med journalister i det ovale kontor legger han nok en gang skylden på demokratene. Det til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamre i Kongressen, og Det hvite hus.

Trump truet også med politisk gjengjeldelse dersom det ikke oppnås enighet om en finansieringsavtale.

«Vi kan gjøre ting under nedstengningen som er irreversible og dårlige for dem – og så irreversible for dem,» sa han, og antydet kutt i føderale programmer som Demokratene støtter.

Han utdypet ikke dette nærmere, men sa at tiltak under en nedstengning kan omfatte «å kutte ut store mengder mennesker, kutte ting de liker, kutte programmer de liker.»

Trump og republikanske ledere i Kongressen har gjentatte ganger hevdet at demokratene truer med å stenge regjeringen med mindre de får penger til å finansiere helsetjenester for personer som bor ulovlig i USA.