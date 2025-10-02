Trump skal hjelpe Ukraina med etterretning

USA vil dele etterretning med Ukraina om langtrekkende mål knyttet til Russlands energiinfrastruktur, melder Wall Street Journal.

Avgjørelsen representerer den første kjente politiske endringen som president Donald Trump har godkjent siden han skjerpet retorikken sin mot Russland de siste ukene.



Selv om USA lenge har bistått Kyivs droneangrep og missilangrep, betyr delingen av etterretningen at Ukraina vil være bedre i stand til å treffe raffinerier, rørledninger, kraftverk og annen infrastruktur langt fra grensene, med mål om å frata Kreml inntekter og olje.

Vurderer å sende missiler

USA vurderer også leveranser av Tomahawks og Barracudaer og andre amerikanskproduserte bakke- og luftavfyrte missiler som har en rekkevidde på rundt 800 kilometer, sa andre tjenestemenn i administrasjonen. Ingen beslutning om hva som skal sendes – om noe – er tatt, sa tjenestemennene.

Etterretningen, kombinert med kraftigere våpen, kan ha en langt sterkere effekt enn Ukrainas tidligere angrep i Russland, og forårsake større skade på infrastruktur og sette russisk luftforsvar i sjakk.

Trump-administrasjonen godkjente nylig salget til Ukraina av Extended Range Attack Munitions, en luftavfyrt missil som kan reise mellom 240 og 450 kilometer. Tomahawk-cruisemissiler, et av de mest presise amerikanske våpnene, har en rekkevidde på rundt 2.400 kilometer.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avslørte forrige uke at han ba Trump om Tomahawks. Visepresident JD Vance sa søndag på Fox News at USA vurderte Ukrainas forespørsel.