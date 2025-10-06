Frankrikes nyutnevnte statsminister går av

Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu (39) går av, melder franske medier.

Category iconPolitikk
Sébastien Lecornu
Publisert 6. okt. 09:49 | Oppdatert 6. okt. 10:17
Article lead
MÅ FRATRE: Sebastien Lecornu. Foto: NTB
NTB
Siri Knutsen Vosgraff
Redaksjonssjef Livedesk
Tips oss
Del

Lecornu ble utnevnt som statsminister av president Emmanuel Macron 9. september etter at tidligere statsminister François Bayrou måtte gå av samme uke. Han utnevnte en ny regjering søndag. I stor grad besto den av de samme statsrådene.

Mandag innvilget presidenten Lecornus søknad om å få gå av. 27 dager er det korteste noen fransk statsminister har sittet, ifølge avisa Le Figaro.

Det var fare for at Lecornus regjering ville bli felt i nasjonalforsamlingen, der den sliter med å få vedtatt et budsjett.

Frem til han tok over som statsminister var 39 år gamle Lecornu forsvarsminister.

Paris-børsen CAC 40 faller 1,83 prosent etter avgangen.

Politikk

Informasjon om bruk av AI