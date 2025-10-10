Russlands president Vladimir Putin hadde planer om å avholde et russisk-arabisk toppmøte i Moskva onsdag i neste uke, men måtte sent torsdag utsette, melder Bloomberg og viser til en kilde med kjennskap til saken.

Toppmøtet var ment å være et av Putins viktigste utenrikspolitiske initiativer i år, og skulle sender signaler til vestlige ledere, spesielt USAs president Donald Trump, om at Russland har støtte og innflytelse i den arabiske verden.

– Våpenhvilen opptar

Etter samtaler mellom Putin og Iraks statsminister Mohammed Shia Al-Sudani viste Kreml i en uttalelse fredag til at statsledere forhindres fra å reise til Moskva mens våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas iverksettes.

MÅTTE UTSETTE: Russlands president Vladimir Putin. Foto: NTB

– Jeg gjorde dette fordi jeg ikke vil forstyrre prosessen vi håper nå er satt i gang, sa Putin ifølge nyhetsbyrået til journalister i den tadsjikiske hovedstaden Dusjanbe hvor han deltar på et toppmøte for ledere i Samveldet av uavhengige stater – en samling for tidligere sovjetrepublikker.

Frem til tirsdag hadde bare noen få ledere, inkludert Syrias president Ahmed al-Sharaa og lederen for Den arabiske ligaen, bekreftet sin deltakelse. Regionale tungvektere, som Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, president Mohammed bin Zayed Al Nahyan i De forente arabiske emirater og Egypts president Abdel Fattah el-Sisi, var ikke offisielt bekreftet.

Putin hadde etter lanseringen av planene i april invitert 22 arabiske statsledere til toppmøtet under slagordet «samarbeid for fred, stabilitet og sikkerhet.» Fredag antydet Kreml fredag at toppmøtet vil bli prøvd arrangert på nytt i november.

Les også Peprer gassanlegg: – Målet hans er å knekke oss Frykten for gassmangel i vinter treffer Ukraina for fullt etter at Russland tar tatt ut rundt 60 prosent av landets gassproduksjon.

– Korrupsjon kan være bra for business Autoritære ledere kan både knekke og løfte aksjemarkeder. Kapital har utfordret norske finansprofiler på hvordan investorer bør manøvrere når regimer, som Trumps USA, viser stadig mer uforutsigbare trekk.

– Vi må stoppe Putins krigsmaskin Danmark intensiverer inspeksjonen av oljetankere ved Østersjøens portal for å stanse den russiske skyggeflåten.

Avtakende innflytelse

Utsettelsen understreker ifølge Bloomberg at mye av den arabiske verden nå er mer interessert i å bygge bånd til Trump, som har blitt stadig mer frustrert over at Putin nekter å avslutte krigen i Ukraina.

– Gitt Trumps siste forsøk på å legge press på Kreml, ville det ha vært nyttig å vise at Russland ikke er isolert og at landet har innflytelsesrike venner, sier Alexander Gabuev, direktør i tankesmien Carnegie Russia Eurasia Center og basert i Berlin.

Kremls innflytelse i den arabiske regionen har vært avtakende en stund, og ble ytterligere svekket da Assad-regimet falt sent i fjor. Samtidig er Russlands forhold til særlig Saudi-Arabia viktig for global oljeforsyning, ettersom begge land er sentrale medlemmer av OPEC+.

– Putin ville vise alle at han er lederen for «det globale flertallet», men hva slags flertall er det uten den arabiske verden? Han vil være en like stor aktør der som Sovjetunionen en gang var, men mangler ressursene, sier den Moskva-baserte politiske analytikeren Andrej Kolesnikov.