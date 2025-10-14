Den britiske sikkerhetstjenesten MI5 har advart medlemmene av det britiske parlamentet om at de er mål for kinesisk, russisk og iransk spionasje. Advarselen kom i form av en kunngjøring regjeringen sendte ut mandag kveld, i forkant av et innlegg sikkerhetsminister Dan Jarvis skal holde i Underhuset tirsdag.

The Independent karakteriserer advarselen som «sjokkerende.»

– Undergraver suverenitet

Ifølge kunngjøringen kan folkevalgte og deres medarbeidere bli mål for fremmede makter på grunn av deres tilgang til informasjon, evne til å påvirke politikk/opinion eller forbindelser til personer av interesse.

SIKKERHETSMINISTER: Dan Jarvis. Foto: NTB

Dette gjelder ikke bare gradert materiale, men også innsideinformasjon utenlandske etterretningstjenester anser som verdifull. Forsøkene på å tilegne seg opplysninger kan skje gjennom utnyttelse av utenlandsreiser, nettaktivitet og økonomiske donasjoner.

– Når fremmede stater stjeler vital britisk informasjon eller manipulerer våre demokratiske prosesser, skader de ikke bare vår sikkerhet på kort sikt – men undergraver grunnlaget for vår suverenitet og evne til å beskytte våre borgeres interesser, sier MI5-sjef Ken McCallum i mandagens kunngjøring.

– Alle som leser denne guidingen, er sterkt engasjert i rollen de spiller i det britiske demokratiet. Ta grep i dag for å beskytte det – og deg selv, legger han til.

Droppet Kina-rettssak

Advarselen kommer i kjølvannet av at britiske påtalemyndigheter i september måtte droppe rettssaken mot to menn som sto tiltalt for å spionere på parlamentsmedlemmer for Kina, etter påstander om at regjeringen ikke hadde lagt frem bevis på at Kina var en trussel for nasjonal sikkerhet.

UNDER PRESS: Storbritannias statsminister Keir Starmer. Foto: NTB

Den ene av de tiltalte har tidligere jobbet for et britisk parlamentsmedlem.

Spekulasjonene går i britiske medier om regjeringen har blokkert bevisfremleggelsen for påtalemyndigheten, men statsminister Sir Keir Starmer har forsvart seg med at den konservative Rishi Sunak-regjeringen før ham ikke hadde etablert de juridiske rammene eller lovbestemmelsene for at en rettssak kunne finne sted.

De konservative hevder det er dagens regjering som hindrer en MI5-rapport i å tilfalle påtalemyndigheten.

– Stol på dine instinkter

– Jeg oppfordrer alle som jobber i regjeringen, offentlig sektor eller politikk til å være på vakt og stole på sine instinkter hvis noe føles galt, og følge sikkerhetsmyndighetenes retningslinjer. Utenlandske etterretningsoffiserer opererer ofte i det skjulte og utnytter profesjonelle nettverksplattformer (som LinkedIn, journ. anm.) og personlig sårbarhet for å bygge innflytelse, sier sikkerhetsminister Dan Jarvis ifølge mandagens kunngjøring.

– Denne nye guidingen bygger videre på arbeidet vi allerede gjør for å håndtere disse problemene. De som driver politisk påvirkning på vegne av fremmede makter må registrere seg (Foreign Influence Registration Scheme), ettersom både parlamentet og offentligheten har rett til å vite hvem som prøver å påvirke politiske beslutninger, fortsetter han.