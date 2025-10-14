Den britiske sikkerhetstjenesten MI5 har advart medlemmene av det britiske parlamentet om at de er mål for kinesisk, russisk og iransk spionasje. Advarselen kom i form av en kunngjøring regjeringen sendte ut mandag kveld, i forkant av et innlegg sikkerhetsminister Dan Jarvis skal holde i Underhuset tirsdag.
The Independent karakteriserer advarselen som «sjokkerende.»
– Undergraver suverenitet
Ifølge kunngjøringen kan folkevalgte og deres medarbeidere bli mål for fremmede makter på grunn av deres tilgang til informasjon, evne til å påvirke politikk/opinion eller forbindelser til personer av interesse.
Dette gjelder ikke bare gradert materiale, men også innsideinformasjon utenlandske etterretningstjenester anser som verdifull. Forsøkene på å tilegne seg opplysninger kan skje gjennom utnyttelse av utenlandsreiser, nettaktivitet og økonomiske donasjoner.
– Når fremmede stater stjeler vital britisk informasjon eller manipulerer våre demokratiske prosesser, skader de ikke bare vår sikkerhet på kort sikt – men undergraver grunnlaget for vår suverenitet og evne til å beskytte våre borgeres interesser, sier MI5-sjef Ken McCallum i mandagens kunngjøring.
– Alle som leser denne guidingen, er sterkt engasjert i rollen de spiller i det britiske demokratiet. Ta grep i dag for å beskytte det – og deg selv, legger han til.
Droppet Kina-rettssak
Advarselen kommer i kjølvannet av at britiske påtalemyndigheter i september måtte droppe rettssaken mot to menn som sto tiltalt for å spionere på parlamentsmedlemmer for Kina, etter påstander om at regjeringen ikke hadde lagt frem bevis på at Kina var en trussel for nasjonal sikkerhet.
Den ene av de tiltalte har tidligere jobbet for et britisk parlamentsmedlem.
Spekulasjonene går i britiske medier om regjeringen har blokkert bevisfremleggelsen for påtalemyndigheten, men statsminister Sir Keir Starmer har forsvart seg med at den konservative Rishi Sunak-regjeringen før ham ikke hadde etablert de juridiske rammene eller lovbestemmelsene for at en rettssak kunne finne sted.
De konservative hevder det er dagens regjering som hindrer en MI5-rapport i å tilfalle påtalemyndigheten.
– Stol på dine instinkter
– Jeg oppfordrer alle som jobber i regjeringen, offentlig sektor eller politikk til å være på vakt og stole på sine instinkter hvis noe føles galt, og følge sikkerhetsmyndighetenes retningslinjer. Utenlandske etterretningsoffiserer opererer ofte i det skjulte og utnytter profesjonelle nettverksplattformer (som LinkedIn, journ. anm.) og personlig sårbarhet for å bygge innflytelse, sier sikkerhetsminister Dan Jarvis ifølge mandagens kunngjøring.
– Denne nye guidingen bygger videre på arbeidet vi allerede gjør for å håndtere disse problemene. De som driver politisk påvirkning på vegne av fremmede makter må registrere seg (Foreign Influence Registration Scheme), ettersom både parlamentet og offentligheten har rett til å vite hvem som prøver å påvirke politiske beslutninger, fortsetter han.