Nedstengningen koster USA 15 milliarder dollar hver dag

Den pågående regjeringsstansen i USA begynner å få tydelige økonomiske konsekvenser.

Ifølge Reuters anslår finansminister Scott Bessent at nedstengningen nå koster den amerikanske økonomien rundt 15 milliarder dollar per dag i tapt verdiskapning. «Shutdownen kutter nå inn i musklene av økonomien», sa Bessent under en pressekonferanse i Washington onsdag.

Han oppfordrer Demokratene til å samarbeide med Republikanerne for å få en slutt på situasjonen, som han mener hemmer investeringsveksten i landet.

Bessent viser til at investeringene i kunstig intelligens, teknologi og industri er i sterk vekst, drevet av skattelettelser og regjeringens næringspolitikk. Han mener dette kan gi et nytt oppsving i økonomien dersom den pågående situasjonen løses.

«President Trumps politikk har utløst en investeringsboom. Den eneste faktoren som bremser oss nå, er denne regjeringsstansen,» sier han.

Han påpeker også at USAs budsjettunderskudd for 2025 er redusert sammenlignet med fjoråret, og at underskuddet som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) kan falle til rundt tre prosent i løpet av de neste årene. «Det er mulig dersom vi vokser mer og bruker mindre,» sier Bessent.