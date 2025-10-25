Tre dager etter valget gjentok SV-leder Kirsti Bergstø ultimatumet partiet stilte i valgkampen: SV vil ikke inngå budsjettforhandlinger med Støre-regjeringen før oljefondet selger seg ut av selskaper SV mener bidrar til folkemord på palestinere.

For en drøy uke siden kom kontrabeskjeden: SV vil forhandle budsjett med regjeringen likevel.

«Palestina-saken og lidelsene i Gaza opptar mange, og vi forstår godt at det har oppstått forvirring rundt SVs strategi i saken rundt oljefondet og vårt krav», skriver partiet i et brev til medlemmene, som Dagens Næringsliv har fått tilgang til.

Partisekretær Audun Herning sier til avisen at brevet ble sendt fordi mange i partiet reagerte.

– Vi fikk flere tilbakemeldinger fra medlemmer og lokallag som fortalte at de syntes det var uklart hva vi mente og hvorfor vi endret strategi.

I brevet skriver partiet at de fortsatt står fast på kravet, men at det nå tas med inn i budsjettforhandlingene:

« … vi mener vi har større mulighet for gjennomslag for Palestina der enn ved å stå utenfor forhandlingene», skriver de.