SV-ledelsen innrømmer at ultimatumet om at partiet ikke ville forhandle med regjeringen før oljefondet solgte seg ut av selskaper med tilknytning til Israel, slo feil.

Kirsti Bergstø
Publisert 25. okt. 08:17
FORLOT STRATEGI: SV-leder Kjersti Bergstø holdt lenge fast på at partiet ikke ville forhandle om budsjettet, men i forrige uke ble det klart at partiet forlot den strategien. FOTO: Javad Parsa / NTB
NTB
Tre dager etter valget gjentok SV-leder Kirsti Bergstø ultimatumet partiet stilte i valgkampen: SV vil ikke inngå budsjettforhandlinger med Støre-regjeringen før oljefondet selger seg ut av selskaper SV mener bidrar til folkemord på palestinere.

For en drøy uke siden kom kontrabeskjeden: SV vil forhandle budsjett med regjeringen likevel.

«Palestina-saken og lidelsene i Gaza opptar mange, og vi forstår godt at det har oppstått forvirring rundt SVs strategi i saken rundt oljefondet og vårt krav», skriver partiet i et brev til medlemmene, som Dagens Næringsliv har fått tilgang til.

Partisekretær Audun Herning sier til avisen at brevet ble sendt fordi mange i partiet reagerte.

– Vi fikk flere tilbakemeldinger fra medlemmer og lokallag som fortalte at de syntes det var uklart hva vi mente og hvorfor vi endret strategi.

I brevet skriver partiet at de fortsatt står fast på kravet, men at det nå tas med inn i budsjettforhandlingene:

« … vi mener vi har større mulighet for gjennomslag for Palestina der enn ved å stå utenfor forhandlingene», skriver de.

