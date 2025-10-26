Norge har en av de høyeste alkoholavgiftene i verden, noe som gjør at vi får en av de høyeste ølprisene. Å ta seg en øl etter jobb på en varm vårdag, eller å se Norge spille fotballkamp på en pub, koster derfor mye for lommeboken – og det er staten, ikke serveringsstedene, som sitter igjen med pengene.

Nylig kom statsbudsjettet, og regjeringen valgte å øke alkoholavgiften med 2,2 prosent. Dette ble skjult bak en «prisjustering» som vi ikke deler med våre naboland.

Vi har en skatteordning som belønner folk for å være mindre ute og sitte mer hjemme.

Det er ikke lett å drive serveringssted i Norge, marginene er ekstremt lave. Med en snittmargin på bare 2,1 prosent, ligger bransjen langt bak resten av næringslivet, hvor gjennomsnittet er rundt 10 prosent. Å skape byliv og tilby folk et samlingspunkt gir altså ikke de store inntektene, samtidig som politikerne gjør sitt for å ta sin del av kaka.

Når marginene er så små, kan selv noen få ekstra øl eller middager i året utgjøre forskjellen mellom overskudd og underskudd. Serveringsstedene er derfor helt avhengige av de inntektene de kan få – noe som gjør det ekstra utfordrende at Norge har Europas høyeste ølavgift og en av verdens høyeste alkoholavgifter. Så har Norge Europas dyreste halvliter? Det er ikke godt å si, men vi ligger i hvert fall helt i toppen, sammen med Island, og i samme kategori som land som Oman.

Serveringsbransjen er en av Norges viktigste inkluderingsarenaer i arbeidslivet. Mange får sin første jobb på et serveringssted, og bransjen gir arbeid til tusenvis som ellers kunne stått utenfor arbeidsmarkedet: Unge, nyankomne, personer med hull i CV-en eller behov for tilrettelegging. Hver øl og hver middag som selges, bidrar derfor ikke bare til trivsel og fellesskap, men også til arbeidsinkludering. Når alkoholavgiftene øker, rammer det ikke bare bransjens økonomi, men også muligheten til å gi folk en sjanse til å komme i jobb. Å redusere avgiftene vil inkludere flere i arbeidslivet og bidrar til at flere av de 700.000 som står uten jobb eller utdanning kan komme i arbeid.

I Norge har vi Europas høyeste serveringsavgift – 25 prosent moms hver gang du setter deg ned på en restaurant. Det betyr at hvis du kjøper en pizza og noe å drikke og spiser den der, betaler du mer i skatt enn om du tar pizzaen med deg hjem. Da betaler du 15 prosent. Vi har en skatteordning som belønner folk for å være mindre ute og sitte mer hjemme, fordi politikerne mener at hvor du spiser maten, skal avgjøres av skatten både du som kunde og serveringsstedet må betale.

Både serveringsstedene og kundene betaler prisen for politiske avgjørelser. Høye avgifter og små marginer gjør det vanskelig å drive lønnsomme serveringssteder. Derfor må vi legge til rette for at serveringsstedene kan bli mer lønnsomme, ansette flere og skape de viktige felles møteplassene hvor folk kan møtes og trives.

Tobias Strandskog-Christensen

Bransjesjef for servering i NHO Reiseliv