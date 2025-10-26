Tech og krypto betaler for Trumps nye storstue

Donald Trump er i ferd med å bygge en ny ballsal i Det hvite hus til en prislapp på 300 millioner dollar. Ballsalen skal ifølge Bloomberg bli betalt av mange av selskapene som støttet ham under valgkampen.

Det prestisjefylte, men kontroversielle prosjektet ledes av Meredith O’Rourke, Trumps tidligere kampanjefinanssjef. Hun har de siste månedene mobilisert både næringslivstopper og selskaper med tette forbindelser til administrasjonen.

Man Utd-eier på donorlisten

Ifølge personer med kjennskap til innsamlingsarbeidet har O’Rourke fått støtte fra mange av de samme donorene som bidro til Trumps valgkamp og innsettelse.

Blant giverne er teknologigiganter som Amazon, Microsoft, Google og Meta, samt kryptoselskaper som Coinbase, Ripple og Tether.

Milliardærene Steve Schwarzman og Miriam Adelson står også på listen. Edward Glazer, som kontrollerer Manchester United sammen med sine søsken, skal også ha donert penger til ballsalen.

Ifølge Bloomberg sendes donasjonene gjennom Trust for the National Mall, en ideell partner til National Park Service som administrerer private gaver til historiske prosjekter. Fondet er ikke pålagt å offentliggjøre navn eller beløp, og donasjonene gir skattefradrag.

KRITISK: Richard Painter, tidligere etikkjurist i Det hvite hus, liker ikke finansieringen av Trumps nye ballsal. Foto: Bloomberg

Pay-to-play

Kritikere advarer om en ny form for påvirkningspolitikk.

– Dette er et «pay-to-play»-rom. Selskapene ønsker kontrakter og regulatoriske fordeler, sier Richard Painter, etikkjurist i Det hvite hus under George W. Bush.

Pressetalskvinne Karoline Leavitt avviser derimot påstandene.

– De samme kritikerne som nå klager, ville gjort det samme hvis skattebetalerne måtte ta regningen, sier hun, og viser til at donorene kommer fra mange ulike amerikanske selskaper.

Prislappen opp 75 prosent

Byggingen av den nye ballsalen, som erstatter Østfløyen, startet i oktober. Den skal bli 8.400 kvadratmeter stor og ha plass til 1.000 gjester.

Kostnadsestimatet har steget fra 200 til opptil 350 millioner dollar, som tilsvarer 3,5 milliarder kroner. Det hvite hus hevder at Trump selv også skal bidra økonomisk, men har ikke oppgitt noen sum, skriver Bloomberg.

Ifølge presidenten har innsamlingen vært en suksess.

– Jeg har så mange venner, og mange av dere har vært utrolig generøse. Et par av dere spurte meg: «Herr president, ville 25 millioner dollar være passende?» Jeg sa: «Jeg tar det», sa han under et arrangement i Det hvite hus 15. oktober.