Da 97 prosent av stemmene var talt opp, hadde Mileis LLA over 40 prosent av stemmene, ifølge lokale medier som viste til tall fra valgmyndigheten. Den peronistiske opposisjonen lå da på 31 prosent.

De rundt 36 millioner stemmeberettigede argentinerne skulle i mellomvalget velge halvparten av de 257 medlemmene i kongressens nedre kammer og en tredel av de 72 senatorene i kongressens øvre kammer.

Den sterke oppslutningen sikrer at Milei har nok støtte i kongressen til å opprettholde presidentens veto, og gjennomføre sine planer for skatte- og arbeidsreformer.

Ifølge valgmyndighetene lå valgdeltakelsen på like under 68 prosent.

Trump-alliert

Det argentinske valget har fått mer oppmerksomhet enn vanlig etter at USAs president Donald Trump antydet at han kunne trekke tilbake 20 milliarder dollar i finansiell bistand dersom Milei tapte valget.

Milei er en nær politisk alliert av Trump og hans Maga-bevegelse og har hyllet USAs president som «en stor leder», noe Trump har satt stor pris på.

Mandag gratulerte Trump Milei med seieren. Den amerikanske presidenten kommer med sin gratulasjon på Truth Social.

– Vår tillit til ham er blitt bekreftet av det argentinske folket, skriver Trump.

Milei sier seieren markerer et vendepunkt for landet og lovet å følge opp reformer som de fortsatt anser som nødvendige. Han la til at velgerne har vist ønske om å endre kursen for Sør-Amerikas nest største økonomi.

Motorsag i valgkampen

Den argentinske presidenten kom til makten i desember 2023 med løfter om sjokkterapi for Argentinas krisepregede økonomi. En motorsag ble hyppig brukt i valgkampen som et symbol på planene om å kutte statlige utgifter.

Siden har han kuttet titusener av statlige arbeidsplasser, fryst offentlige prosjekter og redusert midler til helse, utdanning og pensjon.

Nesten to år med innstramminger har ført til at flere millioner argentinere har falt dypere inn i fattigdommen. Til gjengjeld har politikken også drastisk redusert inflasjonen – fra en årlig topp på 289 prosent i 2024 til bare 32 prosent forrige måned.