Kun åtte prosent mener Trump fortjener å få fredsprisen i 2026, viser en undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

Hele 83 prosent svarer nei, mens resten svarer at de ikke vet.

Kun marginalt flere, 11 prosent, tror at Trump faktisk vil motta fredsprisen i neste år, mens 80 prosent svarer nei. Resten svarer vet ikke.

– Den Norske Nobelkomité består verken av regjeringen eller det norske folk, men hadde det vært opp til nordmenn flest, ville Trumps sjanse for å få fredsprisen vært forsvinnende liten, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Flere menn (13 prosent) enn kvinner (3 prosent) mener Trump fortjener fredsprisen.

USAs president gjorde det tydelig før kunngjøringen, at han ønsket seg årets fredspris – og sa blant annet at det ville være en fornærmelse mot USA hvis han ikke vant Nobels fredspris. Det var for øvrig Venezuelas opposisjonsleder María Corina Machado som ble tildelt årets fredspris.