Krigsskipet skal delta i øvelser utenfor kysten av Venezuela.

Maduro erklærte en umiddelbar suspensjon av energiavtalen i en TV-sendt tale. De to landene hadde planlagt flere felles gassprosjekter.

Det pågår felles militærøvelser mellom USA og Trinidad og Tobago i Karibia – som er en del av en økende militær innsats fra USAs president Donald Trump mot det han kaller narkotikasmugleroperasjoner i Latin-Amerika.

Tidligere mandag fordømte Venezuela det de omtale som en militær provokasjon fra Trinidad og Tobago.