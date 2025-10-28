Japan og USA: Signerte avtale

USAs president Donald Trump har skrevet under en avtale om å sikre tilfanget av sjeldne jordmetaller under et besøk i Japan.

Publisert 06:34 | Oppdatert 06:43
AVTALE: USAs president Donald Trump og Japans ferske statsminister Sanae Takaichi signerte avtalen under en seremoni i Akasaka-palasset i Tokyo tirsdag Foto: Bloomberg
NTB
Trump møtte Sanae Takaichi, som nylig ble valgt til Japans første kvinnelige statsminister, i Tokyo. De to partene signerte en rammeavtale for å sikre tilfanget av kritiske, sjeldne jordmetaller.

Uttrykket sjeldne jordmetaller brukes om 17 grunnstoffer som alle er metaller og som er viktige i produksjonen av elbiler, mobiltelefoner, vindturbiner og mange andre elektroniske produkter.

Det er ressurskrevende å utvinne disse metallene, og Kina er den desidert største produsenten på verdensbasis.

Trump sa videre at USA er Japans allierte på det sterkeste nivå.

– Vi er en alliert på det sterkeste nivå, og det er en stor ære, spesielt så tidlig, å være med deg som jeg tror vil bli en av de største statsministerne, sa Trump.

Takaichi vil også nominere Trump til Nobels fredspris, ifølge Det hvite hus.

