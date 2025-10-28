Finansministeren la fram en redegjørelse i Stortinget torsdag i forrige uke om de etiske dilemmaene han mener oljefondet står i. Han mener terskelen for uttrekk bør heves og vil ha klarere grenser for når et selskap bidrar til folkerettslige brudd, skriver Dagens Næringsliv.

REAGERER: Professor Ola Mestad ledet Etikkrådet fra 2010 til 2014. Foto: Iván Kverme

Stoltenberg brukte oljefondets uttrekk fra det amerikanske selskapet Caterpillar som eksempel. Etikkrådet vedtok i høst at fondet skulle selge seg ut, fordi Caterpillars bulldosere blir brukt til ødeleggelse av palestinsk eiendom.

– Selskapet leverer anleggsmaskiner over hele verden. Av dette går det en bittebitteliten andel til Israel, forklarte finansministeren.

– Hvis man legger samme type logikk til grunn for de store tek-selskapene som leverer tjenester til det israelske forsvaret, så vil vi havne i en situasjon hvor vi også kanskje må ut av dem, sa han til DN.

Tidligere leder av fondets etikkråd, jussprofessor Ola Mestad, mener det er en overdramatisering.

– Der synes jeg han kortslutter litt, sier Mestad om finansministerens argumenter.

Han mener at dagens regler gjør det mulig å skille mellom slike selskaper.

– Caterpillar lager stridsbulldosere. Generelle tjenesteytende leveranser har en annen karakter enn militære leveranser.