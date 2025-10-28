Lokallag kritiserer SV-ledelsen: – Løftebrudd er alvorlig

– Vi synes det har vært vanskelig å se velgerne våre i øynene etter det som har skjedd, sier leder Tone Øiern for SVs lokallag i Nordre Aker til Altinget.

Hun forteller at hun er en av flere lokallagsledere i Oslo som er misfornøyde med at SV trakk seg fra ultimatumet om å trekke oljefondet ut av selskaper som bidrar til folkerettsbrudd i Palestina.

Mandag sendte flere lokallag et brev til landsstyret om hva de tenker om prosessen rundt ultimatumet.

Bergstø stilte ultimatumet i august, med krav om at SV ikke ville gå inn i budsjettforhandlinger før oljefondet trakk investeringer som støtter Israels handlinger. Fem uker etter valget gikk partiet bort fra ultimatumet, noe Øiern omtaler som et løftebrudd.

– Løftebrudd er en alvorlig ting, sier Øiern.

Også Lars-Kristian Østby, lokallagsleder i Gamle Oslo SV, reagerte sterkt:

– Jeg reagerte veldig og ble helt satt ut da de gikk bort fra ultimatumet så fort, og jeg kunne tenkt meg en grundigere forklaring på hvorfor, forteller han.

Ekstraordinært landsstyremøte

Onsdag skal landsstyret møtes digitalt for å diskutere prosessen rundt ultimatumet.

Ifølge DN sendte partiet ut et brev til alle medlemmer der de erkjenner at Kirsti Bergstøs ultimatum feilet. Partilederen krevde før valget at oljefondet måtte selge seg ut av selskaper SV mener bidrar til folkemord på palestinere, før de ville inngå budsjettforhandlinger.

Krav og utspill om oljefondet har skapt forvirring, ifølge partiet.

– Vi har endret strategi, skrev SV i brevet til medlemmene.

SV holder det åpent om partiet kan felle Støre-regjeringen på saken.

– Det får være opp til Støre om han vil stille kabinettsspørsmål på å fortsatt være investert i folkemord, heter det i brevet.

Det ekstraordinære møtet onsdag kveld skal etter DNs opplysninger være et timelangt digitalt møte.